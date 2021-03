Amazon farà servir la plataforma del Logis Empordà per abastir el sud de França

La multinacional Amazon preveu fer servir la seva futura plataforma del Logis Empordà, situada entre el Far i Vilamalla, com a punt d'abastament de la zona sud de França. Així ho ha avançat TV3 en una informació que detalla els problemes que té la companyia per a implantar-se al país veí a causa de les protestes sindicals per les condicions salarial i d'impacte ecnonòmic en el territori.

El Logis Empordà forma part del hub intermodal el Far-Vilamalla, considerat una de les peces clau del Corredor Mediterrani. A més del centre de logística - de 73 hectàrees en total- componen aquest polígon la terminal ferroviària de Vilamalla i el sector ce5 del Far d'Empordà, d'unes 59 hectàrees. La zona compta, doncs, amb una part destinada a ús logístic i una part destinada a la futura Terminal Ferroviària del Far d'Empordà, actualment en fase de desenvolupament del planejament urbanístic.

Segons va detallar la Generalitat mesos enrere, el projecte de desenvolupament del Logis Empordà vol contribuir a la dinamització de l'economia sota un model ambientalment sostenible i és un projecte alineat amb els objectius de l'Agenda 2030. Així ho va explicar el conseller Damià Calvet, que va destacar que aquesta dinamització econòmica es veurà traduïda amb accions, per exemple, que "descarbonitzin la mobilitat". De fet, el projecte global del hub intermodal Far-Vilamalla té una previsió d'estalvi de més de 70.000 tones de CO2 per any.

Pel que fa a la terminal ferroviària, la Generalitat i Adif estan desenvolupant coordinadament el projecte de connexió i implantació del doble ample de via. Aquest projecte, valorat en 12 MEUR, inclou també el perllongament de l'apartador actual fins a 800 metres i la construcció d'un segon apartador també de 800 metres per garantir una major versatilitat a l'explotació d'aquesta infraestructura.