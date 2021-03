El 40 per cent dels càmpings gironins estaran oberts per aquesta Setmana Santa

Una trentena de càmpings de les comarques gironines (aproximadament el 40% dels càmpings associats a l'Associació de Càmpings de Girona) obriran per Setmana Santa. Dinou d'aquests càmpings estan situats a la costa i deu a l'interior. "Hi ha optimisme perquè després de l'anunci de la lliure circulació hi hagut moltes reserves de clients catalans. La gent té moltes ganes de sortir i cal tenir en compte que anar de càmping és una de les millors opcions que hi ha, amb instal·lacions a l'aire lliure i possibilitat de tenir contacte amb la natura i fer esport, una tendència que ha anat a l'alça durant la pandèmia", destaca el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra.

Tot i que molts càmpings depenen del turisme internacional, el turisme català ha anat a l'alça. "Moltes persones de Catalunya que no havien anat mai de càmping van fer l'estiu passat un tast d'aquesta opció i els hi ha agradat molt. Alguns d'aquests clients després de provar-ho aquesta Setmana Santa repeteixen", indica Gotanegra.

En relació al turisme internacional, el president de l'Associació destaca la necessitat que s'avanci tant ràpid com sigui possible en les vacunacions i en el carnet d'immunitat. Una part del sector depèn molt del turisme estranger.

Recordem que els càmpings han aplicat per fer front al Covid-19 grans mesures de seguretat, tant les establertes per llei com de reforç impulsades per l'Associació de Càmpings de Girona, i poden oferir als clients tranquil·litat i protecció, a més de la gran qualitat que cada any destaca, amb un gran nombre d'inversions en millores i reformes per seguir sent capdavanters.



La més antiga d'Espanya

L'Associació de Càmpings de Girona és la més antiga d'Espanya, compta amb 73 associats (més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix unes 120.000 places d'allotjament. El total de places d'allotjament de càmpings de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada.