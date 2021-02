El Corte Inglés començarà la setmana que ve a negociar amb els sindicats les baixes incentivades a 3.000 empleats

La comissió negociadora d'El Corte Inglés es constituirà en acte formal la setmana que ve, com indica l'Estatut dels Treballadors. Posteriorment, l'òrgan començarà la negociació sobre el pla de baixes incentivades a 3.000 empleats, amb l'objectiu de fer-lo el més "atractiu" possible per a la plantilla. La comissió sindical de l'empresa, formada per Fasga, CCOO, Fetico i UGT, ha afirmat que tindrà una posició "clara i contundent" i treballarà per buscar unes condicions de sortida de la plantilla "per sobre dels límits legals" i amb possibilitats d'adscripció voluntària des de qualsevol punt d'Espanya. L'objectiu és que l'ajustament de plantilla no es faci de forma "traumàtica", sinó "harmonitzada" amb els interessos dels treballadors.

L'empresa ha comunicat a les entitats membres de la comissió sindical la decisió d'iniciar un procés de reorganització de la plantilla. La companyia ha assegurat que aquest procediment es farà amb el "màxim diàleg" i es buscaran mesures "positives" com la voluntarietat i les bones condicions econòmiques per als empleats.

Per la seva banda, els sindicats han assegurat que mantindran una "unitat d'acció", perquè "el més important" en aquest cas no són les sigles de les organitzacions, sinó el futur dels treballadors.

El Corte Inglés ha traslladat als sindicats la seva intenció de portar a terme un pla de reorganització per buscar la viabilitat de l'empresa en un mercat "canviant", de "reordenació" del sector del comerç i amb l'impacte de la venda en línia. L'ajustament de la plantilla s'ha donat després del tancament de Linares i la reorganització de Guadalajara, així com de les notícies de més centres afectats pel tancament, la qual cosa ha provocat una "gran inquietud" a la plantilla.