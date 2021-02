Els centres comercials porten tancats més del 50% dels dies hàbils amb un impacte econòmic "enorme"

Segons dades de l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials (AECC) aquest format porta tancat més del 50% dels dies hàbils a Catalunya des que es decretés l'estat d'alarma el mes de març passat. En concret, dels 306 dies potencialment hàbils per a l'activitat comercial fins al passat 21 de febrer, els centres i parcs comercials han estat tancats 153, la qual cosa suposa dos mesos més que les grans superfícies i tres més que la resta de comerç. Aquesta discriminació que sofreixen els comerciants situats en centres comercials, dels quals el 85% són botigues i franquícies petites, podria portar a la pèrdua de més de 15.000 llocs de treball a Catalunya.

Des del sector qualifiquen la situació com a arbitrària i injustificada. El mal econòmic que s'està generant a tota la cadena de valor és molt elevat, en primer lloc, als comerciants, però també a la resta d'empreses i empleats que treballen en parcs i centres comercials. Per a evitar agreujar aquesta situació discriminatòria, des del sector es demana a la Generalitat la immediata reobertura dels centres i parcs comercials, que han demostrat des de l'inici de la crisi sanitària que són espais segurs i de confiança, i que estan fent un enorme esforç econòmic i de personal per a implementar en tota Catalunya, de manera exemplar i sense fissures, les mesures de seguretat i sanitàries exigides per les diferents regulacions, excedint, en la majoria dels casos, les pròpies recomanacions rebudes. S'han establert importants controls d'accés i aforament, així com mesures de neteja i renovació d'aire, i increment de la vigilància, entre moltes altres mesures.

Segons Eduardo Ceballos, president de la AECC "estem en un moment crític per a evitar una catàstrofe ja que el mal econòmic i patrimonial que s'està causant al sector podria portar-nos a una destrucció del teixit comercial de Catalunya, que trigaria anys a recuperar-se i al tancament de molts establiments, amb la consegüent pèrdua d'ocupació. La situació està a punt de ser dramàtica i hem de poder treballar ja". Qualsevol ajuda que pugui habilitar la Generalitat és ben rebuda pel sector, però insisteixen que "la millor ajuda és permetre'ns tornar a obrir, és urgent i prioritari que puguem aixecar la persiana".