2021, el tren de l'esperança

El 2021 està cridat a ser l'any de l'esperança. Esperança que el procés de vacunació iniciat a tot el món sigui el principi de la fi de la terrible pandèmia que ens assola des de ja fa un any. I esperança també, per descomptat, de recuperar la nostra vida, els nostres costums i la nostra mobilitat.

Malgrat els avenços, el coronavirus continua alterant la vida pública a tot el món, i especialment al sector del transport, a causa de les restriccions a la mobilitat. La situació anirà millorant no només en la mesura que les vacunacions avancin, sinó també per l'ímprobe esforç de les empreses a l'hora d'oferir espais segurs i amb nous protocols higiènics i sanitaris.

Aquesta situació ha obligat tots els operadors de transport a revisar les seves estratègies a curt i mitjà termini davant els constants canvis en les pautes de mobilitat. A Renfe ja hem actualitzat el nostre Pla Estratègic, i posat en marxa mesures per garantir la viabilitat de les operacions i la sostenibilitat financera de la companyia. En joc hi ha la mobilitat de gran part de la societat espanyola i dels viatgers d'altres països que, a poc a poc, aniran recuperant els seus hàbits de viatge.

Amb l'objectiu de pal·liar les severes condicions establertes, durant aquest període hem aconseguit la certificació amb AENOR dels protocols de viatge, des de la facturació fins al desembarcament, incloses totes les activitats de neteja, desinfecció i informació a bord dels nostres trens AVE i Llarga Distància i Rodalies. En la mateixa línia, recentment Renfe ha obtingut el segell SGS «Disinfection Monitored» per a tota la seva flota de trens AVE, Llarga Distància i Avant, el qual certifica l'eficàcia en els resultats dels protocols de neteja i desinfecció.

És el nostre principal objectiu en aquests durs mesos garantir que els viatgers que opten per viatjar amb tren, ho facin en les màximes condicions de confort i seguretat.

En el trànsit cap al final en aquesta terrible situació de pandèmia, el ferrocarril està fent el que millor sap fer: facilitar la mobilitat de viatgers i mercaderies de forma ràpida, sostenible i compromesa. Durant els pitjors dies de la malaltia a Espanya, el món del ferrocarril ha mostrat la seva millor cara, permetent, per exemple, que els professionals sanitaris hagin viatjat gratis a bord dels trens AVE i Llarga Distància. També hem treballat amb diferents organitzacions públiques i privades per transportar material sanitari essencial de forma urgent en alta velocitat, amb l'objectiu de salvar vides, o hem medicalitzat trens per al transport de malalts que, afortunadament, no ha sigut necessari utilitzar.

I el nostre compromís amb els nostres clients ha sigut total. Durant tots els mesos de pandèmia, Renfe ha posat en marxa mesures extraordinàries facilitant la devolució o canvi de bitllet, de forma gratuïta, a tots els viatgers de l'AVE, Llarga Distància, Avant o Mitjana Distància. Des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, el passat 14 de març, Renfe ha tornat gairebé 60 milions d'euros en bitllets reintegrats als viatgers.

En tot cas, per les seves característiques específiques i les condicions que aporta als seus usuaris, pensem que el ferrocarril sortirà reforçat d'aquesta situació. Ara, quan comencem a veure la llum al final del túnel, continuem acompanyant els nostres clients i usuaris per garantir les seves necessitats de mobilitat, incrementant gradualment les freqüències en els diferents serveis en funció de les necessitats de la demanda.

Els reptes, com la liberalització del transport de viatgers i la disrupció tecnològica, segueixen allà i és necessari continuar treballant per aconseguir una plena adaptació. El tren ha sigut, és i serà una de les millors maneres de viatjar ràpidament, de manera segura i còmoda. I fer-ho amb Renfe continuarà sent senyal de garantia.