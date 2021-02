González accelera el relleu i renuncia a la presidència de PIMEC

El president de Pimec, Josep González, ha decidit accelerar la seva successió i passar el testimoni a la seva mà dreta i actual secretari general, Antoni Cañete. «És el moment de fer un pas a un costat», va explicar el dirigent de Pimec en roda de premsa en la tarda d'ahir, després de comunicar-ho a la junta directiva de l'entitat. González fa oficial un any abans de finalitzar el seu mandat la seva renúncia, va convocar eleccions i va assenyalar Cañete com a «delfí», ja ajudat a pujar de manera unànime al juliol del 2020 per la cúpula de l'organització. Les eleccions se celebraran el pròxim 23 de febrer, encara que si abans del 12 de febrer no s'ha presentat cap candidatura alternativa, Cañete seria nomenat nou president de Pimec.

Josep González posa fi a 23 anys al capdavant de la patronal de les petites i mitjanes empreses catalanes. Líder indiscutit des que Sefes, de la qual ja era president, es va fusionar el 1997 amb la incipient Pimec, González ha anat renovant fins ara sense oposició el seu càrrec al capdavant de l'organització de les petites i mitjanes empreses catalanes fins ahir, que va decidir posar fi de manera anticipada a la seva presidència. «Ho faig sense pressió, em sento amb forces de continuar, però considero que és el moment», va explicar.

Entre els seus assoliments durant les més de dues dècades al capdavant de Pimec, destaca l'acord de representativitat signat en el 2019 amb l'altra gran patronal catalana, Foment del Treball. El pacte va enterrar amb la nova direcció de l'altre «Josep», Sánchez Llibre, un litigi de 12 anys per determinar el grau de representativitat empresarial que tenia cada patronal.