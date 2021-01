La UBET l'Escala entrega el primer premi del sorteig «Repartim 2021 il·lusions»

La UBET l'Escala ha fet entrega del primer premi de la campanya nadalenca Repartim 2021 il·lusions. El número guanyador del primer premi ha sigut el 19570 i Neus, clienta de Mar-Flor Floristes, ha sigut la guanyadora dels 2.021 euros que l'entitat comercial sortejava entre tots els seus clients. La recompensa és en format de xec mensual de 200 euros durant deu mesos (l'últim mes un xec de 221 euros). Cada mes podrà gastar 50 euros en cada un dels quatre sectors en els quals es divideixen els 150 associats de la UBET l'Escala.

El segon premi correspon al número 03436 per un dels clients de la botiga D'cora Casa i regals. L'obsequi és un mòbil Iphone Xr, però encara no es coneix la persona guanyadora.

La campanya Repartim 2021 il·lusions es va dur a terme des del passat 4 de desembre al 5 de gener i «ha tingut molt bona acollida, és un premi que agrada molt», indica Dani Espinal, president de la UBET. És la segona vegada que s'impulsa aquesta iniciativa per fomentar el comerç entre els 156 associats que té l'entitat (un 20% més que l'any anterior). La primera s'anomenava Repartim 2020 castanyes i es feia durant la castanyada però, tal com indica Espinal, «la idea és implantar-ho per les dates de Nadal i, com aquest any, fer-ho amb el sorteig del Nen».