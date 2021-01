La patronal gironina i el comerç reclamen més suport polític

Les empreses productives han pogut aguantar la pandèmia de la Covid-19 amb unes pèrdues d'entre el 20 i el 30% d'ingressos, segons el president de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), l'alt-empordanès Ernest Plana. «Però en els sectors afectats de ple, com l'hostaleria, el turisme i el comerç, ja no parlem de pèrdues econòmiques, sinó d'empreses que no tornaran a obrir, i en seran moltes, no sabrem quantes fins que això hagi acabat, però només cal passejar pels carrers comercials i veure la quantitat de locals tancats», continua explicant Plana, que afegeix que «podem arribar al 40% de pimes (petites i mitjanes empreses) tancades i això costarà molt d'aixecar».

El cap de la patronal gironina és conscient que «la dificultat dels governs per gestionar la pandèmia ha estat majúscula». Plana remarca que la Generalitat «ha comès greus errors de comunicació, de descoordinació i poc diàleg amb els sectors, i sobretot manca de mesures econòmiques per ajudar les empreses a no haver de tancar o a salvar llocs de treball. No hi ha –afegeix–prou ajuts directes, però tampoc en forma de suspensió de pagaments d'impostos o obligacions per a les empreses».

Per al president de Comerç Figueres Associació, Frederic Carbó, la situació, en plena campanya de rebaixes, «ja és insostenible» i és per això que només veu possible una única sortida: «L'Estat i la Generalitat ens han de rescatar». Carbó veu que les noves restriccions, després de vuit mesos, és massa temps per poder suportar-ho i, per això, creu que els polítics han d'entendre que necessiten rebre finançament. En aquest sentit, s'ha reunit aquesta setmana amb dos dels partits polítics que tenen representació al Parlament de Catalunya, aprofitant els dies de precampanya electoral. «Els volem fer entendre que han de salvar les empreses», diu Carbó, després de reunir-se amb els socialistes catalans. Dies abans, ho havia fet amb representants de Ciutadans. Carbó té clar que «les reunions amb polítics abans d'eleccions tot és que sí, que ho entenen, però esperem que les seves bones intencions es transmetin», i reivindica que «ara necessitem gestors, no polítics».

Carbó creu que el confinament municipal i el fet que el dia més freqüent a les rebaixes, dissabte, s'hagi de tancar impossibilita l'opció de vendre res. A més, critica les limitacions d'horaris a la restauració i assegura que és una mesura que està anant «fatal». Així com les alternatives que queden de menjar per emportar, «serveix per fer marca però no és suficient».

El president de l'UBET de l'Escala, Dani Espinal, es pronuncia en la mateixa línia: «Les expectatives d'aquestes rebaixes són complicades, a l'espera de que passin aquests deu dies», comenta Espinal.