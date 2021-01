El portaveu de Ciutadans Girona, Jean Castel, s'ha reunit amb Comerç Figueres Associació

"L'activitat econòmica i comercial de Catalunya està molt tocada per culpa de la improvisació constant del Govern i Figueres és un exemple claríssim d'això". Així s'ha pronunciat el portaveu provincial de Ciutadans, Jean Castel, després de mantenir una reunió amb el president de Comerç Figueres Associació, Frederic Carbó, juntament amb els diputats autonòmics Martí Pachame i Héctor Amelló, aquest últim també portaveu municipal de Cs a la ciutat. "És evident que la campanya de Nadal i Reis s'ha vist afectada però és que el comerç local està arrossegant una temporada nefasta i patint restriccions inexplicables", ha exposat Castel.

El diputat autonòmic ha volgut posar en valor la iniciativa de comerciants i autònoms que "malgrat el pessimisme generalitzat decideixen aguantar per seguir guanyant el sosteniment per a la seva família". Castel també ha destacat com comerciants, autònoms i petits empresaris "ens estan traslladant que tenen la sensació que ni el govern municipal ni l'autonòmic ni l'estatal els estan ajudant".

Castel ha indicat que les noves restriccions son "un càstig dur per milers de comerços que ja estan al límit". En aquest sentit, ha preguntat al Govern si disposa d'un pla B per als negocis que tancaran perquè "amb la improvisació constant estan posant en perill molts llocs de treball i molta gent ha començat 2021 amb l'angoixa de no saber quan podrà tornar a tenir un sou".

Finalment, el diputat ha recordat com des del Parlament s'han aprovat propostes de resolució de Ciutadans que precisament reclamaven ajudes i mesures d'acompanyament per a les activitats afectades "però hem topat amb un Govern que ha preferit enquistar la política i deixar al marge les mesures que ara donarien oxigen al teixit comercial i productiu".