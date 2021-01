Espolla ajorna la celebració de la 25a edició de la Fira de l'Oli fins a l'any vinent

La Fira de l'Oli d'Espolla havia de celebrar, aquest mes de gener, la seva vint-i-cinquena edició, però les entitats organitzadores han decidit ajornar-la fins a l'any vinent a causa de la incertesa generada per la pandèmia. L'Ajuntament, el Celler Cooperatiu i la Societat la Fraternal han pres aquesta decisió «per responsabilitat. En principi ens havíem plantejat programar-la per a més tard, però finalment ens sembla que ajornar-la és l'opció més adequada», diu l'alcalde, Carles Lagresa. La Fira és un dels referents de la producció anual de l'Oli de l'Empordà, un producte d'alta qualitat amb Denominació d'Origen Protegida.

L'esdeveniment se celebra cada any en els carrers i places d'Espolla. "Són vials estrets que no farien possible un bon distanciament entre les persones i tampoc seria adequat fer-la als afores perquè perdria la seva gràcia com a fira de proximitat", afegeix Lagresa.