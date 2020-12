Més de 447.000 catalans han rebut prestacions socials de l'Estat en l'últim mes

447.351 catalans assalariats i autònoms han rebut en l'últim mes prestacions socials de l'Estat. En un comunicat, la delegació del govern espanyol a Catalunya especifica que es tracta de 381.123 treballadors que han cobrat algun tipus de prestació per part del SEPE per un import de 477,8 MEUR i 66.228 autònoms que també s'han acollit a prestacions. Dels que han cobrat per part del SEPE, 207.441 eren treballadors acollits a un ERTO. La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha considerat que aquestes xifres demostres que el govern de Pedro Sánchez està al servei de la ciutadania. "Els catalans saben de primera mà que l'executiu espanyol treballa per garantir la igualtat d'oportunitats", ha afegit.

Des de l'abril passat, la despesa acumulada en prestacions socials del SEPE a Catalunya puja a 4.624 MEUR, gairebé la meitat correspon a ERTO. I es tracta de 3.000 MEUR més que en el mateix període de l'any passat. I des de l'inici de la crisi i fins al 30 de setembre, 272.598 autònoms catalans han rebut algun tipus de prestació estatal.

A partir de l'1 d'octubre van entrar en vigor noves modalitats de prestacions per a autònoms compatibles amb l'activitat, per limitació temporal d'activitat o per baixos ingressos, i 66.228 autònoms catalans han rebut alguna d'aquestes prestacions.



Tornen a créixer els ERTO

Els treballadors afectats per ERTO a Catalunya van arribar a 678.684 a l'abril però fins al 30 de setembre el 78,4% dels treballadors afectats s'havien incorporat al mercat laboral. La segona onada de la pandèmia i les noves restriccions ha provocat que el número de treballadors amb ERTO se situï a Catalunya en 207.441 persones, 49.800 més que a finals de setembre.

A banda de les prestacions a treballadors, el govern espanyol assenyala que 35.314 catalans ja han rebut l'ingrés mínim vital. Concretament, 17.007 adults i 18.307 menors.

I també ha remarcat les ajudes a empreses catalanes. A data de 30 de novembre, el govern espanyol assegura que s'han aprovat 175.376 operacions d'avals ICO que afecten 112.776 empreses per un import avalat de 15.676 MEUR i un finançament de 20.469 MEUR. Asseguren que Catalunya és la comunitat autònoma que ha rebut més finançament en aquest capítol.

El govern espanyol també reivindica altres fons que ha rebut Catalunya per la crisi del coronavirus: 45,5 MEUR del Fons Social Extraordinari, 3 MEUR per a beques menjador, 205 MEUR del fons FEDER i 3.165,6 del fons COVID19. L'últim pagament, que s'ha fet al desembre, és de 1.107 MEUR per compensar la menor activitat econòmica per la pandèmia.