Bona acollida de la primera edició de l'Empordà als Aparadors

Ahir es va posar punt i final a la primera edició de la campanya l'Empordà als Aparadors, una iniciativa del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per ajudar el comerç local en el context de la pandèmia, i que des del 20 de novembre al 20 de desembre ha implicat a una setantena de comerços de sis municipis altempordanesos i trenta productors gastro-alimentaris o artesanals de tot l'Empordà, amb la intenció de dur gent al comerç local així com de promocionar la producció autòctona.

El resultat final ha estat bo, malgrat ser una primera edició i les restriccions de mobilitat dels caps de setmana. L'activitat s'ha centrat en dues àrees: d'una banda, als aparadors de les botigues participants hi havia col·locats els vinils, que atreien els vianants amb una foto patrimonial i el producte local emmarcat; i de l'altra, les Xarxes Socials @emporda.aparadors (Facebook i Instagram), que tot i ser de nova creació, han arribat a més de 97.000 persones generant gairebé 13.000 interaccions, i que han servit per promocionar les empreses participants i per dur a terme el concurs de fotos patrimonials.

Tal com explica la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà Sònia Martínez, "el balanç d'aquesta iniciativa és molt positiu, tot i que ha estat marcada per les restriccions de mobilitat que han impactat negativament en una campanya comercial molt important per al sector". "Esperem que aquest missatge de foment del consum en el comerç local s'hagi instaurat, ja que els botiguers i productors de proximitat passen per moments molt difícils".

Pel que fa al concurs de fotos, avui mateix s'ha fet el sorteig entre tots els participants que havien encertat la resposta de quin era l'espai patrimonial que es veia el vinil que havien fotografiat, i els guanyadors dels 6 lots de productes de l'Empordà són són @encarnac94, @cansubich, @nnneus, @enriqueizquierdoabril, @montsecufiadroher i @fv_nature. Les respostes correctes eren: Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries, Ruïnes d'Empúries de l'Escala, Torre Galatea/Museu Dalí de Figueres, Castell de Requesens de la Jonquera, Illot del Castellar de Llançà i Ciutadella de Roses. Cadascun dels lots està format per una quinzena de productes o serveis cedits per tots els participants de la campanya.

Aquesta iniciativa està organitzada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb els ajuntaments de Castelló d'Empúries, l'Escala, Figueres, la Jonquera, Llançà i Roses, i la col·laboració de 10 associacions de la comarca: Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries, Unió de Botiguers i Empresaris de l'Escala, Comerç Figueres Associació, Associació de Comerç Jonquera-Centre, Associació de Comerciants de la Zona Nord de la Jonquera, Associació de Comerciants Els Límits-El Portús, Associació de Comerciants de Llançà, Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, l'Associació Empordà Turisme i DO Empordà.