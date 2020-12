Toyota llançarà un nou SUV 100% elèctric

L'electrificació en Toyota és una mica més que una filosofia de moda. La marca japonesa, després de fer-se amb el patrimoni popular dels híbrids, aprofundeix la seva aposta amb el llançament en breu d'un SUV 100% elèctric. El nou model es beneficiarà de la plataforma e-TNGA i serà el primer d'una nova gamma.

El nou SUV, del qual ara com ara només s'han revelat alguns detalls com la silueta i elements de l'arquitectura de la plataforma, estarà llest per a sortir al mercat en menys d'un any.

Es produirà en la planta ZEV de Toyota al Japó i la seva grandària entra dins de les dimensions de l'actual RAV4 (amb 4,6 metres de longitud). Serà el primer d'una llista de 10 models de zero emissions que la marca japonesa té preparats perquè arribin abans de 2025.

Aquest nou tot terreny es desenvoluparà conjuntament amb Subaru, l'altra marca japonesa amb la qual Toyota 'fa negocis'. Una de les novetats del model radica en el fet que emprarà bateries en estat sòlid (probablement desenvolupades per Panasonic), que redueixen el pes i el temps de recàrrega.

Amb la nova plataforma e-TNGA la marca pot desenvolupar des d'un SUV de tres files de seients fins a un SUV compacte o un utilitari. En ella encaixen diferents propostes de tracció davantera, total o posterior, amb diferents bateries que poden anar dels 50 als 100 kWh.



Més híbrids en 2021

La marca ha presentat aquestes novetats en el Kenshiki Fòrum, un esdeveniment en el qual han mostrat tota l'estratègia per als pròxims anys tant per a Toyota com per a Lexus.

Des de la signatura japonesa reconeixen que els efectes de la pandèmia llastraran el seu mercat, encara que esperen caure només un 10% enfront del 22% de mitjana a Europa. "El nostre objectiu per a 2021 és vendre 1,1 milions de vehicles de Lexus i Toyota a Europa", afirma Johan Van Zyl, president i conseller delegat de Toyota Motor Europe.

Entre els puntals per a afermar aquesta nova aposta per a 2021, Toyota presentarà al mercat la versió més camperola del Yaris, el Yaris Cross, que oferirà millores en la hibridació. L'acompanyarà el gran Toyota Highlander que incorprará també tecnologia híbrida de quarta generació. El RAV4 híbrid endollable, amb una autonomia de 75 quilòmetres en manera 100% elèctric completen l'oferta híbrida.

Mantenint l'electrificació com a eix, Toyota també estrenarà el nou Mirai, el model de pila de combustible que apareixerà en el mercat aquest pròxim any en una generació molt més atractiva i eficient. L'hidrogen continua sent una de les propostes de futur més creïbles, i des de Toyota consideren que és el camí a seguir.