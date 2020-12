Neix APPA, una nova agrupació de petits productors i artesans de l'Alt Empordà

L'ampli territori rural de l'Alt Empordà ha permès desenvolupar activitats econòmiques alienes al sector serveis o industrial. Nombroses persones de la comarca s'hi guanyen la vida amb l'agricultura, la ramaderia, l'enologia, l'artesania, elaborant pa o treballant la fusta o la terrissa. Activitats que de manera destacada han patit les conseqüències de les restriccions d'activitats per la pandèmia, com la cancel·lació de fires i mercats. Amb la intenció de reinventar-se per tal de fer front a la inestabilitat econòmica que s'ha generat, i que es preveu llarga, neix l'Agrupació de Petits Productors i Artesans (APPA), un punt de trobada per «fer pinya» i generar una xarxa.

Emilie Barbès és una de les impulsores del projecte, dedicada a la terrissa a Ikocat, d'Agullana. Tal com explica, «a causa del tancament de tot, ens hem hagut de posar les piles perquè els nostres clients els busquem a les fires, mercats, i a l'hostaleria». La seva companya, Alba Domingo, creadora de la joieria Adhoc, afegeix que «vam assumir que es van perdre les fires de primavera i les d'estiu, la de Nadal era la nostra esperança». Les dates nadalenques són importants per al sector, d'on aconsegueixen treure «un bon 50% de les vendes anuals», afirma Barbès.

L'alternativa a no disposar de fires i mercats, com habitualment, implicava teixir aquesta xarxa. «Compartim la força, creem una identitat, una pàgina web que ens fa d'aparador... fem com una teranyina per ajudar-nos entre tots», defineix Barbès. La idea d'APPA va sorgir de la unió de dos projectes paral·lels: la Fira local independent de Producte artesanal (Flipa), a Agullana, i la Fira de Nadal, a Cantallops. «S'apropava el moment de fer la Fira de Nadal de Cantallops i vam reunir-nos per pensar alternatives per fer una fira virtual sense perdre l'essència de la fira de carrer», indica Domingo.

Les dues agullanenques defensen la idea de sortir al carrer a fer la seva feina, «una fira no és un centre comercial, es pot muntar amb molt d'espai, a l'aire lliure». És cert que ja no existeixen aquestes restriccions, però des dels municipis més petits els és més difícil desenvolupar una fira o un mercat amb tan poca antelació. És per això que des d'APPA, a més de l'aparador virtual del web, decideixen crear el Mercat A Prop, un mercat reinventat que aquest mes recorre diferents municipis. Fins ara han visitat Agullana, Cantallops, Terrades i la Jonquera. Els següents seran Peralada (19 i 20 de desembre); Sant Llorenç de la Muga (24 de desembre) i altres municipis pendents de confirmar.

APPA és una ajuda que necessiten els petits productors altempordanesos, que treballen al i per al territori. I a canvi, cadascú ofereix un producte de proximitat i qualitat ja que, segons defensen, «el productor ha d'obligar-se a donar qualitat i preservar la diferència», indica Enric Fontanals, d'Hortes Cantallops i un altre dels impulsors del projecte. A més, reivindiquen que, «si volem preservar un teixit socioeconòmic de proximitat, s'ha de donar suport i generar una cultura que ara no hi és».