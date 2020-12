Agullana és aquest cap de setmana la primera parada del mercat itinerant A Prop

Ha nascut una nova iniciativa a l'Alt Empordà per fer front a la inestabilitat econòmica que ha generat la pandèmia del coronavirus. Són un grup de petits productors i artesans que han decidit unir-se en una Agrupació de Petits Productors i Artesans (APPA) i reinventar el model de mercat tradicional per adaptar-se a la situació que restringeix aquesta activitat. El Mercat A Prop pretén ser un portal - online i físic - on agrupar aquelles petites iniciatives de productors i artesans de la comarca, que tenien com a principal recurs econòmic les fires i mercats.

Es tracta d'un mercat diferent, adaptat a les restriccions per evitar contagis i a les noves tecnologies. Les parades es transformen en tòtems informatius, amb un QR que enllaça a l'explicació de cada productor i on es poden trobar totes les dades de contacte si es decideix adquirir algun dels seus productes, tots elaborats a l'Alt Empordà.

Aquest cap de setmana han iniciat una ruta que recorrerà diferents municipis de la comarca. Aquest dissabte i demà diumenge 6 estaran a Agullana, la primera parada. Dilluns 7 i dimarts 8 estaran a Cantallops; els propers caps de setmana, a La Jonquera (12 i 13) i Peralada (19 i 20); i el dia 24 a Sant Llorenç de la Muga. Pròximament confirmaran noves parades.