Els autònoms inscrits a la llista del Govern rebran un ajut de 2.000 euros

Un total de 116.000 autònoms s'han inscrit al registre del Govern per demanar una ajuda econòmica a causa de la pandèmia de covid-19. La Generalitat destinarà una partida de 232 MEUR per a pagar les subvencions, que seran de 2.000 euros per cada treballador per compte propi, segons ha detallat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès. L'ajuda s'abonarà aquest mateix mes de desembre i s'haurà fet efectiva "abans que acabin les vacances de Nadal", ha precisat Aragonès. El tràmit per sol·licitar els ajuts es va iniciar el dilluns 30 de novembre i ha finalitzat a les 15.00 hores d'avui dilluns 7 de desembre. A diferència de la convocatòria anterior, l'ordre d'arribada de les sol·licituds no atorgava preferència.



Les ajudes arribaran al 23% del total d'autònoms de Catalunya

"S'han rebut 116.000 sol·licituds dels autònoms que més han patit l'impacte de la crisi de la covid-19 i que complien els requisits", ha assenyalat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani. "Sumant els 10.000 autònoms que ja van rebre la subvenció en la primera convocatòria de novembre, estem parlant de 126.000 sol·licituds d'ajuda, el 23% del total d'autònoms de Catalunya (549.000)", ha continuat El Homrani, que ha donat a continuació alguns detalls d'aquests 116.000 treballadors per compte propi que s'han inscrit al registre del Govern.



Perfil de l'autònom: Home, de 26 a 45 anys i del sector serveis

"El 62,1% dels sol·licitants són homes i el 37,8%, dones. I la franja d'edat amb més demanda ha estat la de 26 a 45 anys (un 42,16%), seguida de la de 46 a 55 anys (32,17%)", ha enumerat el conseller de Treball. Per territoris, els autònoms de Barcelona han estat els que més han demanat l'ajuda (68,69%), seguits a certa distància per Girona (12,62%), Tarragona (11,43%) i Lleida (7,29%). "I una dada que demostra la situació complexa que han viscut els treballadors autònoms és que prop d'un 59% de les peticions han justificat ingressos menors de 5.000 euros aquest 2020", ha constatat El Homrani.

Un 80,3% dels autònoms inscrits provenen del sector serveis, un 9,18% del sector indústria, un 7,26% de la construcció i un 3,25% del sector agrícola. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ha celebrat que en aquesta convocatòria "ha anat bé i sense incidències" i no s'han reproduït els problemes del novembre, amb allau de sol·licituds –era per odre d'arribada- i col·lapse del sistema informàtic.



Aragonès: "Una ajuda que dona cobertura al 100% dels que hi tenen dret"

"Hem treballat per passar d'una ajuda d'emergència a una ajuda que donés cobertura al 100% dels que hi tenen dret, basada en un esquema de caràcter estructural i amb una vocació universal", ha subratllat al seu torn el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, que ha titllat aquest paquet de mesures "d'urgents i importantíssimes". "Estan adreçades a un col·lectiu de treballadors i emprenedors que juga un paper fonamental en el nostre sistema productiu i que es troba en un moment de dificultat extrema", ha reconegut Aragonès.

En paral·lel, el vicepresident del Govern ha assegurat que la partida de 232 MEUR per als autònoms ha estat possible ara gràcies "a la suspensió a l'octubre dels objectius de dèficit i a una òptima gestió de la tresoreria de la Generalitat, que ens permet fer un pagament únic". Finalment, Aragonès ha deixat sobre la taula la possibilitat que aquest tipus d'ajut es pugui reproduir en els propers mesos, també en d'altres sectors.

Atès que la presentació del formulari d'inscripció al registre ja tenia els efectes?de?sol·licitud?de l'ajut, els treballadors inscrits no hauran de fer cap altre tràmit addicional per percebre'l. Els requisits d'accés a l'ajut especificaven que, per poder-hi accedir, el rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no podia excedir l'import de 13.125 euros. El nou ajut és compatible amb d'altres de la Generalitat, a excepció de la convocatòria del passat 9 de novembre, i de la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020.