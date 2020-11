Nuri Estela Carbonell: «Si no hi ha ajudes importants, tancaran molts negocis i tindrem ciutats tristes»

L'Empordà als Aparadors és una campanya de dinamització comercial per donar suport als botiguers i als productors de la comarca en el context de la crisi econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19. Mentre duri la campanya publicarem entrevistes amb alguns dels participants.

Nuri Estela Carbonell, figuerenca de naixement, es va incorporar a la Joieria Carbonell després d'acabar els estudis d'Empresarials. Gaudeix amb la seva feina i del contacte amb els clients, i assegura que el que li fa obrir cada dia amb il·lusió les portes de la joieria és aquest tracte amb les persones, assessorar-los, trobar el que necessiten en cada ocasió i també escoltar-los.

- Quina és la seva situació actual?

- La nostra botiga, situada al carrer Sant Pau, vol arribar a tothom. Tenim joies en or i pedres naturals, i podem fer-les amb el disseny que es vulgui. La tecnologia ha millorat la manera de treballar en el nostre sector. Hem incorporat marques punteres en plata, que tenen peces molt actuals, i també fem accions a les xarxes socials.

- S'han vist afectats per la pandèmia de la COVID-19?

- Sí, evidentment, com tots els sectors. Tot i això, jo sempre dic que la vida segueix. La gent té ganes de celebrar, encara que sigui amb les restriccions actuals, els aniversaris, els naixements, els compromisos i els casaments, i això fa que ara potser es torni a donar importància a regalar una joia.

- Quins canvis han hagut de fer al local per poder treballar amb normalitat?

- Hem pres les mesures de prevenció recomanades: mascaretes, gel hidroalcohòlic, distància de seguretat i aforament reduït, desinfecció dels espais i, evidentment, de totes les joies.

- Com valora la campanya de dinamització comercial L'Empordà a l'aparador?

- És molt positiva. El comerç necessita accions com aquesta, que transmeti als clients una solidaritat entre tots i que visualitzi empreses que potser no són conegudes als diferents municipis on es farà la campanya.

- Quines mesures creu que s'haurien de prendre per ajudar els comerciants?

- Totes són importants, vinguin d'on vinguin. Hem de tenir en compte que hi ha diversos sectors que han hagut de tancar i que, juntament amb el comerç, són els que fan que la gent passegi pels carrers de les ciutats. Si no hi ha ajudes importants, tancaran molts negocis, i quan es normalitzi la situació tindrem ciutats tristes i amb moltes dificultats per tornar a ser com abans.

Els comerciants agrairem que les compres de Nadal es facin al comerç proper. El comerç online és una realitat, i nosaltres hi convivim, però volem donar un valor afegit a entrar en una botiga, sentir-se bé i sortir-ne amb una compra feta i un somriure a la cara.