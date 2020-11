Empordàlia treu la nova anyada del seu Oli de Pau amb DOP Oli de l'Empordà

Empordàlia ja ha tret la nova collita d'aquest any del seu nou Oli de Pau, un producte amb DOP Oli de l'Empordà, que té el reconeixement de Girona Excel·lent 2014-2015, 2016-2017 i 2018-2019.

Des de fa uns anys, Empordàlia celebrava, pel pont de la Puríssima, la seva Festa de l'Oli, amb la qual presentava la nova anyada, posant en valor la cultura de l'oli d'oliva extra verge. Per a la cooperativa era un moment per agrair la fidelitat als seus clients, socis i treballadors. Enguany, però, no podrà ser a causa de les mesures preventives per aturar la pandèmia. Tot i així, el nou Oli de Pau ja es pot trobar a les agrobotigues d'Empordàlia a Pau i Vilajuïga, i també a la botiga online del celler.

Aquest any, hi ha menys quantitat d'olives que altres anys, però el rendiment en oli és més alt. Coordinar tota la campanya ha estat un repte. La covid-19 va obligar a fer grups bombolla entre els treballadors i planificar molt bé les entrades de les olives al molí. La campanya va començar a l'octubre i està previst que acabi la primera setmana de gener.



L'Oli de Pau

L'Oli de Pau d'oliva extra verge, elaborat per Empordàlia, s'obté exclusivament d'olives de l'Empordà on les oliveres centenàries són la base de la seva producció. Aquestes oliveres, sotmeses a un rigorós control fitosanitari, són de dues varietats que només es troben a la comarca, l'Argudell i el Corivell que, conjuntament amb el tret climàtic característic de l'Empordà (la Tramuntana) donen al producte un caràcter diferenciador.

Amb aromes intenses d'oliva verda acabada de collir i d'herba fresca acabada de segar. També s'hi troben aromes de carxofa, nou verda, ametlló i tomaquera. És un oli equilibrat, amb una intensitat mitja de picant i amarg aportada pel seu alt contingut en polifenols naturals.

L'Oli de Pau es pot utilitzar en cru per amanir plats com l'esqueixada, l'escalivada, les amanides, el pa amb tomàquet; per cuinar sofregits, plats tradicionals com els platillos i, fins i tot, per acompanyar carns i peixos a la brasa.



El celler Empordàlia

Situat a Pau i Vilajuïga, Empordàlia és la unió de petits agricultors de l'Empordà que han estat treballant la terra durant moltes generacions i que han creat un nou concepte per valoritzar els productes de la regió i la seva gastronomia. Els vins que s'elaboren al celler i l'Oli de Pau, elaborats amb varietats autòctones, reflecteixen el caràcter de l'Empordà.

El celler disposa de dues agrobotigues on es poden trobar els seus productes, així com altres productes gastronòmics amb segell empordanès.