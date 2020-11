Gestoria Fernández de Figueres farà seixanta anys amb la tercera generació preparant el futur

La societat que ens toca viure aquest segle XXI està completament absorbida pels tràmits administratius quotidians. Cada dia és més difícil gestionar una empresa o mantenir al dia les obligacions burocràtiques personals o d'entitats. I és aquí on l'experiència i el coneixement de les gestories professionals juguen un paper fonamental per ajudar-nos a superar aquests tràmits.

Des de 1961, la Gestoria Fernández de Figueres ha sabut guanyar-se la confiança dels seus clients a partir d'un lema clar: «La professionalitat al vostre servei». «Són ja quasi seixanta anys de treball des de la ciutat per a tota la comarca i tenim corda per sumar-ne molts més. Estem en constant evolució per ajudar la gent i les empreses que ens fan confiança», explica Santi Fernández Carbó, fill del fundador, Jaume Fernández Gumbau.

Els inicis de l'empresa cal cercar-los al carrer Vilafant, quan Jaume Fernández treballava amb assegurances i temes publicitaris. Posteriorment es van traslladar a la plaça de l'Ajuntament, on van romandre durant un quart de segle. L'any 1976, Santi Fernández es va incorporar al negoci familiar com a gestor col·legiat. L'empresa es va anar especialitzant en tot el que fa referència a les tasques d'una assessoria fiscal, laboral i comptable amb un departament de trànsit i transports capdavanter a la província, a més de tenir una àmplia cartera de serveis d'assegurances.

Jaume Fernández Gumbau, fundador de l'empresa. ARXIU FAMILIAR

Santi Fernández sempre s'ha caracteritzat per envoltar-se d'un equip professional format per a dur a terme la seva feina. Ell mateix admet que «és un tema que sempre ens ha preocupat perquè sense el personal i els coneixements adequats, difícilment pots donar un bon servei als teus clients».

El creixement de la Gestoria va fer evident que calia tenir una seu més adequada per a les seves necessitats reals. Així va ser com, després de projectar-la a consciència, la vigília de Sant Jordi de 1991 es va inaugurar l'edifici del carrer Eres de Vila, que consta de tres plantes, on es concentren tots els departaments d'aquesta empresa multidisciplinària que avui ja té la tercera generació present en la seva direcció.

I és que l'any 2015 es va produir la incorporació en el negoci d'Enric Fernández Soler, un dels dos fills de Santi Fernández. Enric té 36 anys. És llicenciat en ADE, Gestor Administratiu titulat, posseeix dos màsters, en Gestió Administrativa i en Tributació Fiscal, a més de tenir un postgrau en Control de Gestió d'Empreses. Abans de tornar a Figueres va estar treballant pel món en diverses multinacionals de primer nivell, com l'auditora Americana EY, i va ser responsable del departament de clients de Ferrovial Servicios, l'antiga Cespa.

Per a Santi Fernández l'aterratge professional del fill va ser «una alegria doble, perquè suposa garantir la continuïtat de l'empresa amb aquesta tercera generació i perquè l'Enric ens ha aportat una experiència molt valuosa».



Retorn a Figueres

Enric Fernández va poder treballar braç a braç, durant dos anys, amb l'advocat Antonio Esquioga Carbonell, una de les ànimes de l'empresa, abans de la seva jubilació. «Tornar a Figueres per treballar en el negoci familiar va ser una decisió fàcil, perquè el pare i el seu equip han creat una Gestoria amb majúscules i, des del primer moment, he tingut clar que venia per aprendre d'elles i per aportar els meus coneixements», explica Enric Fernández. Pare i fill exerceixen una «direcció compartida», com la defineixen ells mateixos, que ha permès a Santi Fernández dedicar-se més a fons a la seva especialitat dels vehicles i transports.

Forma part de la junta directiva de Girona del Col·legi de Gestors de Catalunya des de fa més d'un quart de segle i, en l'àmbit català, és el ponent de la secció de transports del mateix Col·legi.

Amb seixanta-set anys i moltes anècdotes viscudes, Santi Fernández té clar que «als clients sempre cal donar-los bons consells en tots els àmbits, i n'hi ha un de molt important: l'empresari, a part de preocupar-se del dia a dia de la seva empresa o activitat, també ha de planificar i assegurar el seu futur amb una bona jubilació».

Enric Fernández Soler escolta el pare i aporta el seu punt de vista. «El tracte personalitzat ha estat el fort de la Gestoria durant anys i en un món tan exigent i fred com el d'ara, hem de procurar que això no es perdi. Hem de saber aconsellar el client, aportar-li estratègies i resoldre les seves inquietuds». «Tenim l'empresa molt ben compartimentada –expliquen ambdós– en quatre àrees: Vehicles i transport; Fiscal i comptable; Laboral i Assegurances. Cada departament té els seus professionals, així garantim que el client rebi el servei que necessita sense interferències».

«Aquests departaments –afegeix Enric Fernández– els conformen disset treballadors, molts d'ells amb més de vint-i-cinc anys d'experiència. Així i tot, actualment s'ha potenciat la incorporació de nou personal, més jove, buscant una fórmula entre l'experiència i el coneixement de les noves tecnologies».