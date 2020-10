Abertis demana formalment al govern espanyol prorrogar els peatges a l'AP-7 i l'AP-2

Abertis ha demanat al govern espanyol prorrogar les concessions de les autopistes catalanes AP-7 i AP-2, segons ha avançat l''Ara' i ha confirmat l'ACN. El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha rebut la petició formal per part de l'empresa, que s'ha acollit al decret llei 26/20 que permet que les empreses concessionàries demanin una pròrroga per compensar pèrdues causades per les mesures per combatre la covid-19 durant l'estat d'alarma. El ministeri que dirigeix José Luis Ábalos analitzarà aquestes sol·licituds al llarg del mes de novembre, quan expira el termini per reclamar "l'equilibri de la concessió".

La norma no contempla una compensació a través d'ingressos directes sinó que apunta que el "reequilibri consistirà en l'ampliació del termini de durada de la concessió, pel qual es considerarà un creixement anual acumulat dels ingressos del 2%, respecte als del 2019". El text també apunta que, "en cap cas l'ampliació del termini podrà excedir la durada de vigència de l'estat d'alarma".

A més, assenyala que "no s'apreciarà impossibilitat d'execució del contracte", si el marge brut d'explotació, és a dir, la diferència entre ingressos generats i despeses ocasionades, durant el període d'excepcionalitat ha sigut positiu. En cas que sigui negatiu, el ministeri de Transports compensarà l'import necessari perquè el marge arribi a zero o el diferencial entre el marge brut durant l'estat d'alarma i el del mateix període de l'any anterior.

D'altra banda, no es podran equiparar a ingressos i despeses d'inversió o finançament les moratòries o condonacions pactades ni els salaris dels treballadors inclosos en Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).