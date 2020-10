L'atur a les comarques gironines baixa en 9.600 persones al tercer trimestre

L'atur a les comarques gironines ha baixat en 9.600 persones durant el tercer trimestre. L'arribada de l'estiu i la reobertura de la costa i la muntanya –sobretot, per al turisme de proximitat- també ha fet que, de retruc, la taxa de desocupats baixi del 14,58% a l'11,73% entre juliol i setembre. Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), tot i aquest descens, el llast que deixa la pandèmia és evident. Perquè a la demarcació hi ha 45.900 aturats. Pel que fa a la població ocupada, els contractes d'estiu han permès que creixi en 20.500 treballadors i arribi als 345.300 (61,73%). Les dades de Girona contrasten amb les del conjunt de Catalunya, on la sotragada de la covid-19 ha fet pujar un 7% l'atur durant el tercer trimestre.