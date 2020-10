Visita amb nosaltres els millors pisos en venda de Figueres

Figueres compta amb una localització perfecta, muntanya i mar a un pas. Per això, és un lloc ideal per establir la teva residència. Per ajudar-te a aconseguir-ho, et convidem a visitar els següents Pisos en venda a Figueres.

Si vols veure un dels teus immobles en aquestes notícies i en Xarxes Socials, contacta amb nosaltres punxant en aquest enllaç.

Pis reformat a Figueres

En ple centre i recentment reformat. Es distribueix en 121m2 i disposa de 2 habitacions i 2 banys. Envoltat de tots els serveis.

Més informació i fotografies a Pis en venda a Figueres, reformat.

Pis seminou en centre històric

Preciós immoble amb una ubicació immillorable. Disposa d'un acollidor saló amb sortida a balcó, cuina office i dues habitacions.

Més informació i fotografies a Pis en venda a Figueres, seminou.

Pis cèntric seminou

Acollidor immoble seminou. Es compon de 3 habitacions, bany, lavabo, saló-menjador i cuina oberta.

Més informació i fotografies a Pis en venda a Figueres, cèntric.

Pis a Vila Jardí

Encantador pis a la zona de Poble Nou. Compte en les seves instal·lacions amb zones enjardinades i piscina.

Més informació i fotografies a Pis en venda a Figueres, Vila Jardí.