Reutilitzar les ampolles de vi reduiria un 28% l'emissió de gasos amb efecte hivernacle, segons un estudi de la UAB

Reutilitzar les ampolles de vi suposaria un estalvi de més de 100 milions de kg de CO 2 anuals i de 21.756 tones de residus, fet que reduiria un 28% la petjada de carboni. Ho constaten les primeres conclusions del projecte reWINE, impulsat per la UAB. Els últims 20 mesos, els investigadors han involucrat set cellers catalans que han venut 150.000 ampolles, de les quals n'han recuperat més de 82.000. "S'ha demostrat que la reutilització d'ampolles al sector vitivinícola és tècnicament viable, però és una iniciativa ambiciosa que necessita més suport i iniciatives per part del sector i l'Administració", destaca Juan Fran Sangüesa, cap de la Unitat de Projectes d'Innovació del Parc de Recerca UAB i coordinador del projecte.

A la prova pilot han participat la Cooperativa Falset Marçà, Cellers Torres, Albet i Noya, la Vinyeta, Talcomraja, Vins Pravi i Joan Ametller, així com més de 30 comerços, més de 50 restaurants, 2 empreses logístiques, 3 deixalleries del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i la planta de rentat d'ampolles Infinity i la de Vins Pravi.

Per aconseguir la reutilització, per exemple, s'ha ofert la recollida directe a comerços que han bescanviat l'ampolla als clients per 10 cèntims d'euro. Altres establiments han optat per aplicar un dipòsit d'entre 13 i 5 cèntims a cada ampolla, el qual retornaven al client si aquest retornava l'envàs. En el cas dels restaurants, el projecte proporcionava la recollida directe a l'establiment.

En aquests diferents escenaris, 'reWINE' ha analitzat tot el cicle de vida de l'ampolla, des de la seva fabricació, l'etiquetatge al celler i distribució al mercat, fins a la recol·lecció de les ampolles buides, rentat i ompliment de nou. Així, s'ha comparat la reutilització de les ampolles fins a vuit vegades -quantitat òptima d'usos que s'ha estipulat considerant els aspectes estètics i higiènics- respecte l'ús de vuit ampolles noves.

Segons els investigadors, s'ha constatat que reutilitzar una ampolla permet estalviar entre un 0,56 i 2,6 kg de CO2 acumulat després de 8 cicles. En aquest sentit, reutilitzant fins a 8 vegades les 82.239 ampolles recollides durant la prova pilot, s'aconsegueixen estalviar més de 170.000 kg de CO2 equivalent, que els investigadors comparen amb les emissions que produiria un vehicle fent 11 voltes al món.