Girona és la província on més baixa l'IPC situant-se en el -1,1%

L'Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya va incrementar-se tres dècimes al setembre, però la taxa anual es manté en negatiu, concretament en el -0,5%. Segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la deflació s'explica per la caiguda en el preu dels carburants (-5,5% interanual) i dels subministraments de la llar (-1,7%), tot i que sectors com la comunicació (-1,5%) o l'oci i la cultura (0,9%) també van registrar importants descensos.

Per altra banda, l'import dels productes alimentaris (+2,5%) i el vestit i el calçat (+1%) es va incrementar notablement. Al conjunt de l'Estat, l'IPC va pujar una dècima al setembre, registrant una variació interanual del 0,4%.

Segons les dades de l'INE, Catalunya acumula sis mesos consecutius registrant caigudes de preus, un fet que no es donava des del primer semestre de 2016. Per demarcacions, Girona és la província on més va baixar l'IPC, amb una caiguda interanual de l'1,1% al setembre. De fet, Girona és l'única demarcació de Catalunya on es va reduir la taxa respecte al mes anterior (a l'agost, l'IPC havia caigut un -1%).

A Barcelona, els preus al setembre van caure un 0,4%, tres dècimes menys en comparació amb el mes anterior. Per altra banda, la taxa a Lleida i Tarragona va ser del -0,5%. En el cas de Lleida, l'índex durant el mes d'agost va ser del -0,8%, mentre que a Tarragona va ser del -1,1%.

En comparació amb la resta de comunitats, la variació de l'IPC a Catalunya durant el mes de setembre (-0,5%) va ser bastant semblant a la mitjana de l'Estat (-0,4%). Tot i que en la majoria de territoris encara predomina el descens de preus, l'IPC a Extremadura i a les Illes Canàries ja es troba en valors positius (+0,1% i +0,3%, respectivament). Per contra, La Rioja i Navarra presenten les taxes interanuals més baixes (-0,7% en ambdós casos).

Al conjunt de l'Estat, l'evolució de l'IPC durant el mes de setembre va venir marcada pel descens en el preu dels carburants, que va registrar una caiguda del 5% interanual. Per altra banda, l'import dels subministraments de la llar i dels béns relacionats amb el sector de la comunicació va experimentar un descens de l'1,4%. Per contra, els aliments es van encarir un 2,4% al setembre, mentre que els productes relacionats amb l'ensenyament i la moda van incrementar el seu preu un 1,2% i un 1%, respectivament.