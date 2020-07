Endesa inverteix 3,9 MEUR en infraestructura en dos municipis de l'Alt Empordà

Endesa preveu invertir més de 82 milions d'euros (MEUR) a les comarques gironines durant el trienni 2021-2023. Les actuacions se centraran en tres eixos: renovar i ampliar infraestructures elèctriques, impulsar l'automatització de la xarxa (per millorar la resposta en cas d'avaries) i instal·lar sensors i digitalitzar fins a 1.086 centres de transformació. Entre els projectes destacats, Endesa hi inclou la instal·lació d'un segon transformador a la subestació de Llançà per augmentar-ne la potència i renovarà el parc de mitjana tensió de la subestació de Figueres.

El pla de la companyia per al trienni 2021-2023, que la Generalitat ja ha avalat, inclou inversions que sumen 694 MEUR arreu de Catalunya. I d'aquests, les comarques gironines se n'enduran més de 82. Segons subratlla Endesa, gràcies a aquestes obres i millores a la xarxa, se'n veuran beneficiats més de 480.000 clients de la demarcació.

La planificació per al proper trienni pivota al voltant de tres eixos bàsics. Per una banda, renovar, ampliar i millorar les infraestructures elèctriques per reforçar el servei al territori. És dins aquest bloc on s'hi inclouen les obres a les subestacions de Llançà i Figueres.

En el cas de Llançà, Endesa ampliarà la potència de la subestació amb una nova entrada i sortida de la línia de 132 kV que l'alimenta. A més, s'hi instal·larà un nou transformador (que rebaixarà la tensió fins als 25 kV). I a Figueres, la companyia renovarà tecnològicament el parc de mitjana tensió de la subestació. Una millora que, a més de l'Alt Empordà, també beneficiarà abonats del Pla de l'Estany.

Aquestes dues obres es preveuen enllestir ja l'any vinent. La inversió a la subestació de Figueres serà de més de 2,1 MEUR; i a la de Llançà, de més d'1,8 MEUR.