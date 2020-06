El Homrani diu que el retard en els pagaments al tercer sector afecta un 8% dels serveis diürns

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha afirmat aquest dijous que el tercer sector cobra amb normalitat i que hi ha un retard en un 8% dels serveis diürns a causa d'una qüestió de forma que ha requerit que els proveïdors tornin a enviar la factura.

El Homrani ha fet aquestes afirmacions en declaracions als mitjans per respondre a les queixes d'algunes entitats del tercer sector que han criticat "un incomprensible retard" del pagament del Sistema Català de Serveis Socials a les organitzacions que s'encarreguen de cuidar gent gran, persones amb problemes de salut mental i discapacitats.

El conseller ha explicat que la Generalitat va decidir pagar el 100% de la facturació, encara que alguns centres estiguessin tancats a través d'un decret del 15 de juny i que les factures que han arribat posteriors a aquesta data no tenen un problema de forma motiu pel qual s'ha demanat a les entitats "que les tornin a facturar".

"Vam prendre una decisió que no té cap altre sector que és que es paga el 100% dels serveis, tot i que s'hagin tancat els centres d'atenció diürna pel decret de mesures urgents", ha assenyalat.

"No hi ha un problema de pagament sinó d'un element específic per assegurar una decisió que no s'ha pres amb cap altre sector, perquè és un sector essencial", ha recalcat Chakir el Homrani.