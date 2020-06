Cervera: «Necessitem un pla de xoc post Covid per al turisme que estigui a l'alçada i adaptat a cada territori»

El senador de Junts per Catalunya i alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ha interpel·lat aquest dimarts la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, per activar un pla de xoc per al turisme després de la crisi de la Covid-19 i les seves conseqüències per al sector. "Necessitem un pla que estigui a l'alçada i adaptat a cada territori perquè la solució serà desigual", ha dit Cervera, qui reclama al Govern espanyol que sustenti el sector: "Creïn confiança i seguretat perquè el sector ho traslladi als turistes, això donarà futur amb garanties".

Cervera ha explicat que, des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, el sector turístic català ha entrat en "total paràlisi" a excepció dels establiments determinats com a serveis essencials. "Al mes de març les arribades internacionals es van reduir un 68,2% i els ingressos generats un 66,2%, a partir del mes d'abril l'activitat ha estat nul·la ", ha destacat, abans d'afegir que " a data de 25 de maig de 2020 el sector turístic a Catalunya ha registrat un total de 25.713 expedients de regulació temporal d'ocupació que afecten 170.733 persones, el que suposa un 24% del total de persones afectades per un ERTO a Catalunya ".

Davant d'aquesta situació, el senador ha subratllat la necessitat d'aplicar una política turística de "manteniment de l'ocupació i del teixit econòmic" que sosté aquestes activitats. "Des de Junts per Catalunya considerem que és imprescindible flexibilitzar els ERTOs, establint ERTOs específics de fins a un any de manera que l'empresa que comenci la seva activitat pugui anar incorporant empleats gradualment al ritme que recuperi la seva facturació i si, per la baixa demanda, només pot recuperar aquest any 2/3 de la seva facturació, només estigui obligat a mantenir 2/3 de l'ocupació, seguint el terç restant a ERTO-COVID sense cost de cotitzacions socials ". En relació al turisme domèstic, Cervera ha demanat fomentar el turisme interior "com a mínim durant aquest any 2020", tal com ja ha anunciat que farà Itàlia donant un "bo turístic".

Cervera ha apuntat que només a la Costa Brava el sector turístic representa el voltant d'un 20% del total de l'PIB, i al Port de la Selva, el municipi multiplica per 10 la població durant la temporada turística. "El turisme és el sector base i per tant el que més aporta a l'economia local influint en la resta de sectors, a causa dels efectes multiplicadors del turisme sobre la producció interna i la renda. Una situació extrapolable a molts municipis de la Costa Brava, de Catalunya i de l'Estat espanyol ", ha dit. En aquest sentit, ha considerat positives les veus que des de la Comissió Europea estan reclamant que es destini com a mínim un 25% dels fons de reactivació econòmica i social al turisme.