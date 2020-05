La Generalitat impulsa la campanya "Consumeix artesania" per reactivar el sector

El Departament d'Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Comerç, ha posat en marxa aquest cap de setmana la campanya "Consumeix Artesania" amb la voluntat de reactivar l'activitat comercial del sector artesanal a Catalunya. Aquesta acció comunicativa, dissenyada per l'agència SCACS, es difondrà a través de la televisió, la premsa escrita i les xarxes socials. La campanya apel·la als atributs i valors tangibles i intangibles que defineixen el sector i s'emmarca en el Pla de Xoc i de Reactivació del comerç, l'artesania i la moda post-covid19, dissenyat per la Direcció General de Comerç amb l'objectiu restablir l'activitat comercial.

D'altra banda, a través del Pla d'Ajuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, el CCAM del Departament d'Empresa i Coneixement, ha posat a l'abast del sector artesà diverses línies específiques de suport per impulsar la reactivació de la seva activitat econòmica.

El sector artesà a Catalunya compta amb més de 9.292 empreses i ocupa a 11.563 persones. A més, té 48 associacions i gremis, 48 museus i 21 fires monogràfiques d'artesania i 6 esdeveniments artesans.