El Gran Jonquera Outlet prepara la seva reobertura per aquest dilluns

El centre comercial Gran Jonquera Outlet & Shopping ha implementat un pla d'acció per tal que la reobertura de les seves instal·lacions sigui segura si finalment entra en vigor la fase 2 del desconfinament, prevista per aquest dilluns.

Segons ha informat l'empresa de la Jonquera, el paquet de mesures inclou "la valoració de l'entorn, intensificació de la neteja i desinfecció regular i sistemàtica de la galeria comercial i les zones comunes, amb especial atenció a les zones i superfícies més sensibles (botons d'ascensors, passamans, poms de portes, taulell de benvinguda, etc.) així com la neteja reforçada dels banys. Per a aquestes tasques es fan servir addicionalment productes específicament homologats per Sanitat per combatre la propagació del Covid-19".

En aquesta línia, es realitza també "una estreta vigilància de les instal·lacions i sistemes de climatització i subministrament d´aire per tal de garantir un correcte manteniment i neteja del equipament així com per poder ventilar de manera correcte, ampliada i continuada els espais interiors, reduint les partícules suspeses en l aire fent una renovació constant del aire, per tal de millorar la seva qualitat en particular i el confort ambiental general".

D'altra banda, el centre comercial promou bones pràctiques de convivència i distanciament social per a minimitzar el risc de contagi i transmissió. Entre elles, l'ús de solucions tecnològiques de compteig i el control dels accessos i els fluxos de persones; la senyalització mitjançant vinils de la distància de seguretat recomanada a les zones de trànsit, control de la mobilitat interna amb entrades i sortides diferenciades així com dues franges d'accés prioritari per aquells col·lectius més vulnerables (de 9 a 10 del matí i de 7 a 8 del vespre); i l'adaptació tant del centre comercial com dels seus operadors de moda, serveis, oci i restauració, els quals han ajustat els seus protocols a les restriccions i aforament establerts per les autoritats sanitàries.

De la mateixa manera, cal destacar que s'han instal·lat dispensadors automàtics de gel hidroalcohòlic per tot el centre comercial per tal de garantir de manera permanent l'accés ràpid i segur a tot el públic a un punt de neteja i desinfecció, així com la instal·lació de mampares de protecció al Punt d'Informació i la dotació al personal propi del centre d'EPIS i mesures per un entorn laboral i comercial segur.



Set anys d'existència

El Gran Jonquera Outlet & Shopping va obrir les seves portes ara fa 7 anys. Compta amb 21.000 metres quadrats d'establiments i 2.000 places d'estacionament gratuït. En aquests anys s'ha convertit en el primer centre d'aquestes característiques a les comarques de Girona. La seva àrea d'influència, entre França i l'Empordà engloba a uns dos milions de persones. En total el complex té més de 60 establiments entre els que es poden trobar botigues de sectors tan variats com l'alimentació, moda, perfumeria, restauració, a més de serveis variats.