La Mostra del Vi de l'Empordà s'ajorna al mes de setembre

La Mostra del Vi de l'Empordà, que enguany s'havia de celebrar el mes de juny a Figueres, coincidint amb Sant Pere, s'ajorna fins al mes de setembre, a causa de la COVID-19. La data encara està per determinar, i el format, serà l'adequat a les mesures necessàries per garantir la seguretat de la mostra.

Atenent a una demanda històrica de productors i dels cellers, aquest any, la mostra havia canviat de dates (del 26 al 29 de juny), per no coincidir amb la verema, i per això s'havia avançat al mes de juny, d'acord amb la DO Empordà. Un altre dels canvis de l'edició d'enguany és la major professionalització de la mostra, amb una jornada dirigida als professionals i la distribució dels tastos a diversos punts emblemàtics de la ciutat.

L'objectiu d'ajornar la tradicional Mostra del Vi és el de promocionar els productes dels cellers i productors de l'Empordà, que també s'han vist afectats per la crisi de la COVID-19.