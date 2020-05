Els empresaris de Roses demanen a l'Ajuntament ajuts directes i reducció de taxes per afrontar la crisi

L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, que representa unes 200 empreses que en temporada alta generen més de 4.000 llocs de treball, ha organitzat una trobada online amb l'alcaldessa del municipi, Montse Mindan, per demanar ajuts directes i reducció de taxes per poder afrontar la crisi derivada de la Covid-19. En relació als ajuts, anirien destinats a incentivar l'obertura de negocis i la contractació de treballadors, segons ha explicat el president de l'Associació, Miquel Gotanegra. També s'han reclamat la condonació de la taxa d'ocupació de via pública durant l'exercici 2020 i l'ampliació de l'espai destinat per a terrasses en aquells establiments hostalers del municipi en què sigui possible, sense cost addicional. Altres peticions són la conversió en zona de vianants dels carrers on hi hagi bars, cafeteries o negocis de restauració i comerços perquè puguin ampliar les terrasses, sempre que sigui possible; i una reducció de la taxa d'escombraries. Els empresaris han demanat la creació amb l'administració d'una comissió de treball bilateral per a la dinamització econòmica. La primera reunió de la comissió està prevista pel proper dilluns dia 25 de maig.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, han informat als empresaris dels ajuts que hi ha en marxa, que s'han d'acabar de concretar, i de les mesures que està adoptant el consistori per impulsar un pla de xoc per pal·liar els efectes de la Covid-19. També s'han compromès a fer reunions setmanals amb els empresaris.

L'Associació considera primordial promoure la seguretat i la confiança als turistes perquè visitin el municipi. L'Ajuntament ha informat de les accions que s'estan fent en aquest sentit per aconseguir que Roses sigui una destinació adaptada al nou escenari.

En relació a les platges, des de l'Associació s'ha recordat que són l'atractiu turístic més important i la raó per a la qual milions d'usuaris anualment opten per visitar el territori. Avui hi ha un estat d'incertesa i és important crear un pla de mesures i protocols d'accés a les platges per crear seguretat i confiança amb la redacció d'un protocol d'actuació, d'aplicació per a la temporada 2020, que protegeixi als usuaris del contagi i permeti l'ús responsable. També cal regular l'aforament de persones per evitar massificacions i generar situacions d'inseguretat sanitària. Des de l'Ajuntament s'ha informat que s'està treballant per tenir platges segures i que continuïn sent un gran atractiu turístic. Ha recordat que fa molts anys que es treballa per aconseguir segells de qualitat i sostenibilitat ambiental com els EMAs i ISO, certificats europeus que avalen el perfecte estat de les platges, així com la certificació anual de l'agència catalana de l'aigua que certifica any rere any la qualitat excel·lent de les aigües. Un altre tema que es demana és que es concreti la data d'instal·lació de les boies de fondeig a les cales.

Una altra de les peticions empresarials a l'Ajuntament és una campanya de reactivació comercial amb tiquets d'aparcament gratuït per donar vida als comerços i facilitats als clients.

L'associació estarà en tot moment al costat dels establiments, els assessorarà i es prepararà un manual de bones pràctiques, segons s'ha informat.

L'alcaldessa de Roses i el president de l'Associació, Miquel Gotanegra, han fet un balanç molt positiu de la trobada i han subratllat la importància de la col·laboració público-privada.