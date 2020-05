«El preu de l'habitatge no caurà ara un 40 o 50% com en la crisi de 2008»

Convertir el sector immobiliari en un revulsiu per a la reactivació econòmica després de la crisi de la COVID-19 és l'objectiu que persegueix la demanda que el col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona ha fet arribar al govern, a qui reclama un pla de xoc. A través d'ajudes per a l'adquisició d'habitatges, per als propietaris de pisos de lloguer, i per als llogaters, la idea busca trobar sortides a la paralització de l'economia catalana, precisament en un moment en què el sector immobiliari partia d'una situació estable abans que el coronavirus ho sacsegés tot. «Entraria en les competències de la Generalitat adoptar aquestes mesures, ajudant per exemple aquell sector de població que té dificultats per accedir a l'habitatge i ara encara ho tindrà més complicat. Tothom sap el pes que té la construcció i l'immobiliari pot ser un dels motors de la reactivació econòmica», apuntava ahir el president dels API de Girona, Joan Company.

La rebaixa de l'impost de transmissió patrimonial seria una altra de les propostes que fan al Govern, dins d'aquest pla de xoc. Company explica que «demanem mesures d'ordre econòmic i fiscal que no haurien de ser complicades d'engegar». El president dels API gironins pensa que aquesta crisi no serà com la del 2008 «i el preu de l'habitatge no baixarà un 40 o un 50% com va passar aleshores». De fet un dels motors de la recuperació podria ser el que s'anomena «compra de millora» i que a conseqüència del confinament «ha fet augmentar la demanda de pisos amb terrassa i cases amb jardí» perquè potser hi ha gent que havent d'estar molt més temps a casa ara ha vist que desitja més espai i confort. Els preus ara estan «molt en funció de la situació de qui ven. Si passes un moment econòmic complicat i necessites vendre hauràs de rebaixar les expectatives i qui vulgui comprar estarà en condicions de demanar un preu ajustat», afegeix Joan Company.

Per això des del col·legi API de Girona, com a integrants del Consell Català de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària i de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, representants de més de 3.000 professionals s'han traslladat les propostes a la conselleria de Territori de la Generalitat per tal que posi en marxa accions i polítiques actives en matèria d'habitatge, que permetin reactivar el sector. Per a l'adquisició d'habitatges proposen rebaixar la pressió fiscal i donar ajudes a la compra del primer habitatge. Per als propietaris de pisos de lloguer demanen ajudes en la rehabilitació d'immobles i incentius fiscals, i per als llogaters, que es creïn ajudes personals i s'augmenti el parc d'habitatge social.

El lloguer turístic

La crisi del coronavirus també marcarà el comportament del mercat de lloguer turístic d'aquest estiu. Company admet que «vivim en la incertesa perquè no sabem quan s'obriran les fronteres ni quines limitacions hi haurà per als turistes estrangers. Per no tenir, no tenim ni aprovats els protocols que s'hauran de seguir als pisos de lloguer turístic». A pesar de tot, però, els API «confien» que la demanda de clients locals pugui reactivar el mercat en les properes setmanes.

«Estem tenint demandes per a l'estiu, sobretot de cases, i fins i tot per a estades més llargues, de més d'una setmana, perquè segurament la gent compta que no viatjarà a fora», assegura Joan Company. El problema serà la falta de turisme estranger, sobretot a la costa de l'Alt Empordà, on la clientela francesa pot arribar a representar el 50% o més de la demanda d'aquesta mena de serveis.