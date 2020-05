Autònom, necessites un nou pla de negoci i ho saps!

Hola autònoms i emprenedors, com esteu en aquests dies tan difícils pels vostres negocis? Esperem que hàgiu pogut superar el tràngol de la Covid-19. A partir d'aquí, ja podem parlar del negoci. Suposo que, com a tothom, les previsions que tenies per aquest any t'han saltat pels aires. El que en un principi pel Gobierno Central era només un petit parèntesi, s'ha convertit en alguna cosa molt més seriosa i la teva empresa necessitarà un nou pla de negoci per a sobreviure aquest any i el següent.

No es tracta només d'un descens dels ingressos durant un parell o tres de mesos, sinó que la incertesa econòmica serà un fenomen global i, en aquest cas, únicament i exclusiva per prevenció, s'aturaran moltes de les inversions previstes per les empreses que no siguin del tot imprescindibles. Aquestes preferiran tenir una tresoreria més sanejada i tot això, al final, es traduirà en un descens de l'activitat econòmica i, per tant, en menys ingressos. Això, lamentablement, també arribarà als llocs de treball, on es preveu un increment en el nombre de persones desocupades.

És per tot això, que és imprescindible que comencis a treballar des d'aquest moment en un nou pla de negoci i, a poder ser, detallat, posant-te en el pitjor escenari possible, tenint en compte que els ingressos segurament baixaran i que també pot ser que pateixis impagaments per part dels teus clients. També hauràs de tenir en compte les noves tendències de consum que esdevindran que, com ja saps, després de cada crisi els consumidors canviem el patró de conducta.

Des de l'Oficina d'Emprenedoria i Empresa de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres et podem ajudar en tot això i dissenyar junts un nou pla d'empresa que t'ajudi en aquests moments tan difícils. Només has de trucar al 972 674 261 o bé enviar un correu electrònic a promocioeconomica@figueres.org i t'atendrem amb molt de gust.