L'Alt Empordà demana que Salut «tingui en compte el criteri econòmic» per fer-los canviar de fase

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, ha demanat al Departament de Salut que "tingui en compte el criteri econòmic" a l'hora de fer-los canviar de fase. Martínez ha recordat que la comarca està greument afectada pel tancament de la frontera i per això necessita "reactivar" els establiments atraient "el turisme de la demarcació de Girona". En aquesta línia, el president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, ha recordat que el tancament de la frontera entre Espanya i França han tingut un efecte "terrible" entre els negocis de la Jonquera. La presidenta del Consell Comarcal ha recordat que les dades "indiquen que som una comarca saludable".

Ja fa pràcticament dos mesos que es va tancar la frontera entre Espanya i França per evitar l'expansió del coronavirus i això ha provocat greus conseqüències en l'economia de la Jonquera, ja que el municipi compta amb un gran nombre de comerços on la majoria de clients són francesos.

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ha detallat que "el 90% dels clients són francesos". Tenint en compte que la frontera estarà tancada fins el 15 de juny, com a mínim, fa que molts negocis estiguin contra les cordes. El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, ha apuntat que el tancament de fronteres ha tingut "una influència terrible" entre els negocis de la zona.

A banda dels comerços i restaurants que han hagut de tancar, també hi ha un altre pal de paller econòmic al municipi que és el trànsit de camions. Tot i així, el pas de vehicles pesants també s'ha reduït notablement. Dels prop de 18.000 vehicles que hi circulen habitualment, ara tan sols en passen uns 3.000. Aquesta baixada també ha fet que les gasolineres tinguin menys feina i els negocis que giren al voltant dels camioners també han quedat tocats.

Conseqüències a tota la comarca

Tot això ha desencadenat en un conjunt d'ERTO a les empreses de la Jonquera. En el municipi –que compta amb menys de 3.000 habitants- s'han registrat 165 ERTO que afecten a 1.185 persones. De tota manera, l'alcaldessa del municipi i també presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, ha apuntat que el tancament de fronteres també afecta a tota la comarca. De fet, a l'Alt Empordà ja s'han presentat 2.400 expedients que afecten a més de 13.600 persones.

El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, ha remarcat que la prohibició de l'entrada de francesos afecta a tota la demarcació. "Girona depèn de França", ha afegit Escudero.

És per això que la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha insistit al Departament de Salut que "tingui en compte el criteri econòmic per tirar endavant la comarca". Sònia Martínez ha detallat a l'ACN que està en contacte amb el president del Consell Comarcal del Ripollès, qui la setmana passada també va demanar a Salut poder canviar a la fase 1. "Els motius son els mateixos", ha detallat Martínez.

Campanya turística

Per tal de reactivar el teixit turístic de l'Alt Empordà, el Consell Comarcal tirarà endavant una campanya per atraure el turisme de les comarques gironines. "No podem comptar amb els clients de França", ha insistit Martínez. Per això creu que la comarca necessita "canviar de fase" perquè els bars, restaurants i hotels puguin obrir.

La campanya que prepara el Consell Comarcal es basa en mostrar "valors com la seguretat sanitària" a l'Alt Empordà. La presidenta ha recordat que aquesta és "una comarca saludable" ja que el nombre d'infectats "està molt per sota de la mitjana de Catalunya".

De tota manera, Escudero ja ha advertit que si abans de l'estiu no es reestableix la circulació entre l'Estat i França, "el turisme de càmpings no podrà obrir".