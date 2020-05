Catalunya bat de nou el rècord de vendes de poma i pera per segon mes consecutiu

Catalunya ha registrat aquest mes abril un desestocatge rècord tant en poma com en pera respecte als darrers anys. Segons l'associació empresarial de la fruita de Catalunya, Afrucat, aquesta situació es deu fonamentalment al fet que l'estat espanyol va ser un dels pocs països que va mantenir el seu potencial productiu la passada campanya, amb un increment de producció del 14% en poma i del 4% en pera, mentre que Europa va patir una disminució d'un 20% en poma i un 12% en pera. Els principal països productors europeus van patir importants davallades. En poma, Polònia va registrar una caiguda productiva del 40% i Itàlia, del 8%. Pel que fa a pera, a Bèlgica la producció va ser un 10% inferior, a Holanda, un 7%, i a Itàlia un 30% per sota.

Pel que fa a la poma, les vendes han estat superiors en un 45% respecte a la campanya del 2019, sobretot la poma Golden que ha incrementat en un 60% el seu desestocatge, segons Afrucat. L'increment en la pera també ha estat força important, amb un augment del 56% en les vendes de pera conference.

De l'anàlisi dels estocs de poma i de pera, Afrucat constata que les existències totals de pomes i de peres a Catalunya a 30 d'abril del 2020 mostren un nivell superior en poma i inferior en pera, respecte l'abril del 2019. En concret, en pomes, a les càmeres hi ha emmagatzemades 104.314 tones, un 28% més que l'any passat. En peres, l'estoc global de peres de Lleida (ja que Afrucat no disposa de dades completes i globals de Girona) a 30 d'abril era de 16.023 tones, un 7% inferior al 2019.



Estocs de pomes i peres a Lleida:

Afrucat estima uns estocs totals de 78.264 tones de poma a la demarcació de Lleida, superiors a l'any passat. El grup varietal Golden segueix essent el més important amb un estoc de 57.855 tones. El grup Gala té unes existències de 136 tones; les Fuji, de 5.030 tones; en pomes vermelles les existències són de 4.476 tones, mentre la Granny Smith té un estoc de 5.050 tones.

Quant a peres, s'han comptabilitzat a Lleida 16.023 tones, un 7% menys que l'any passat. En concret, en Conference, l'estoc existent és de 14.897 tones i el de Blanquilla, de 136 tones. La resta de varietats estan per sota de l'any passat, a excepció de la Flor d'hivern.



Estocs de poma a Girona

En el cas de les comarques de Girona, Afrucat ha comptabilitzat un total de 26.050 tones de poma, la qual cosa representa un 48% més que l'any passat. Els estocs de Golden són de 12.163 tones; en vermelles, de 4.437 tones, i en Granny Smith se situen en 4.616 tones.



Menys producció en fruita de pinyol

Quan falten poc més de deu dies perquè es donin a conèixer les previsions europees de préssec i nectarines, les primeres estimacions entre les regions productores fan preveure que no s'assolirà el potencial òptim de producció a cap dels països. Les complicades condicions meteorològiques que ja van analitzar per la collita de l'albercoc també influiran en la resta de varietats de fruita de pinyol. En aquest punt de campanya, la manca generalitzada de producció està facilitant una venda fluïda de la fruita de pinyol més primerenca, segons Afrucat.



Els països productors reclamen mesures a Brussel·les per garantir la campanya

En la primera reunió del Grup de Contacte de Préssec i Nectarina format per les administracions i les diferents associacions productores de l'estat espanyol, Itàlia, Grècia i França, per valorar aquest inici de campanya s'ha destacat que caldrà fer un seguiment acurat del dia a dia dels problemes provocats per la covid-19amb que es pot trobar la producció de fruita d'aquest estiu com són la manca de mà d'obra i l'increment dels costos logístics i dels derivats de l'adquisició d'EPI.

En aquest sentit, el Grup demana a Brussel·les una flexibilització dels programes operatius; la previsió de mesures excepcionals si es dona un col·lapse del sistema o una crisi sobrevinguda; agilitat per desplaçar els treballadors del camp dins la UE, i facilitats per al transport de productes agraris.