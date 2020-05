La DO Empordà reuneix 360 vins que es poden comprar online i rebre a casa

El web de la DO Empordà (www.doemporda.cat ) incorpora des d'aquest dimecres, 6 de maig, un nou apartat que reuneix 360 vins de la denominació que es poden comprar online i rebre a casa. La plataforma permet al comprador escollir i pagar els vins d'una manera ràpida, fàcil i segura.

El nou apartat del web organitza els vins per categories: blanc, blanc amb bóta, rosat, negre, negre amb bóta, dolç i escumós. Cada vi inclou una fitxa amb la informació del preu i les condicions de venda, així com un enllaç directe per realitzar la compra. En la majoria dels casos, es redirigeix a l'usuari a la botiga online de cada celler perquè acabi de formalitzar l'operació. En el cas que el celler no disposi de botiga online, es facilita un mail o telèfon de contacte per realitzar la comanda.

Els pagaments es realitzen a través de plataformes online o mitjançant transferència bancària. Alguns cellers realitzen l'enviament dels vins de manera gratuïta, mentre que d'altres fixen una quantitat mínima de compra per fer-se càrrec de les despeses de transport dels productes. La gran majoria de cellers realitzen enviaments a qualsevol punt de Catalunya, mentre que d'altres ho limiten a la seva àrea de proximitat. El catàleg de vins de la DO Empordà està disponible en català i castellà.

La creació d'aquesta nova plataforma digital forma part de les iniciatives impulsades pel Consell Regulador i els cellers de l'Empordà per reactivar les vendes de vi que s'han aturat a causa de la crisi de la COVID-19. A banda de la creació d'aquesta nova plataforma unificada de venda, la DO Empordà organitza cada dissabte tastos de vins online dirigits per sommeliers o restauradors.

La xef Carme Ruscalleda, els cuiners Pep Nogué i Miquel Aldana, o els someliers Gerard Geli o Audrey Doré han participat en les primeres sessions dels 'Tastos confinats de vins DO Empordà', que es poden seguir al 'Live' de l'Instagram de la DO Empordà. Els participants de l'activitat poden demanar els vins de cada tast durant la setmana per rebre'ls al domicili i, d'aquesta manera, poder seguir la sessió del dissabte tastant els vins seleccionats.

Més de 450 usuaris de mitjana s'han connectat a les sis primeres sessions dels tastos confinats i s'han venut més de 250 lots de vins que han arribat als domicilis dels participants a través de distribuïdors i botigues de vins que també col·laboren en la proposta. El proper tast de vins confinats tindrà lloc aquest dissabte 9 de maig i anirà a càrrec d'Oriol Rovira, del Restaurant Els Casals, i amb els vins Mosst 2019, de Masia Serra, i 30.70 2019 del celler Hugas de Batlle.

Aquestes últimes setmanes, enòlegs, actors, músics, escriptors o periodistes de tot Catalunya també han mostrat el seu suport als vins DO Empordà amb la publicació de vídeos a les xarxes socials fent un brindis amb vins de l'Empordà. Roger Mas, Lolita Bosch, Marc Giró, Sanjosex, Adrià Pujol, Elisenda Pineda, Maria Xinxó, Agnès Busquets, Rafel Nadal, Fel Faixedas, Llucia Ramis, o Josep Maria Pou, entre molts altres, s'han afegit a la iniciativa per convidar al públic a consumir vins de la DO Empordà.



#EmpordaEsCasa

Totes aquestes iniciatives impulsades durant el confinament han format part de la campanya #EmpordaDesdeCasa que ha promogut el consum dels vins de la denominació en els domicilis dels ciutadans. A mesura que avancin les fases de desconfinament, la DO Empordà posarà en marxa la nova campanya #EmpordaEsCasa que inclourà accions per reactivar les visites a cellers i la resta d'activitats vinculades a l'enoturisme. Durant la nova campanya es fomentarà especialment l'enogastronomia, convidant als ciutadans a omplir els restaurants per col·laborar en la recuperació d'un sector que és un gran aliat en la promoció i comercialització dels vins empordanesos.