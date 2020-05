Els comerciants de l'Escala treballen en un pla de xoc que inclourà sinergies amb el teixit empresarial

La crisi del coronavirus ha abaixat la persiana dels comerços, aturant en sec la seva activitat. A l'Escala, l'Associació de Comerciants UBET ha decidit capgirar aquesta situació i buscar-li la seva vessant positiva. Durant aquest temps, els associats han estat més actius que mai treballant en un pla de xoc per quan puguin tornar a obrir, formant-se, creant spots i vetllant per la seguretat dels seus membres de cara a quan puguin reprendre l'activitat. Totes aquestes iniciatives han fet que l'entitat sumi fins a vuit socis més durant aquest context de crisi sanitària.

Després del ple del dimecres passat, diversos representants de l'Ajuntament de l'Escala es van reunir amb l'UBET per tal de demanar-los la seva col·laboració per elaborar conjuntament un pla de xoc de reactivació del municipi. Després d'aquesta primera trobada, l'entitat local va començar a idear quines podrien ser les línies a seguir en el futur proper. "Estem treballant en la creació de diverses mesures que incentivin el consum al comerç local. Preparem una campanya de màrqueting encaminada a mostrar un poble segur, amb uns locals preparats per poder atendre amb totes les mesures pertinents", explica el president de l'UBET, Dani Espinal.

Respecte les mesures que implementaran, Espinal assegura que les estan treballant de cara a aquesta temporada d'estiu, i també per l'arrencada de l'any vinent. A falta de concretar les actuacions concretes, de moment l'entitat té clar que "crearem sinergies entre tot el teixit empresarial del municipi". En aquesta línia, estudiaran propostes conjuntes entre diversos sectors com ara la restauració, els comerços i els hotels.

Durant aquesta setmana es preveu que l'UBET es torni a reunir amb el consistori per tal de posar en comú les iniciatives que han treballat per cada banda.

Kits de protecció per a tots els associats

De cara a la reobertura dels comerços prevista pel dia 11, l'UBET ha decidit que regalarà un paquet de protecció a cada associat. El pack constarà d'una mascareta FP2, un litre de gel hidroalcohòlic, una caixa de guants i un pot de desinfectant per netejar l'espai. Segons la previsió, l'entitat podria disposar d'aquest material la setmana de l'11 de maig, quan ho començaria a distribuir entre els seus 150 membres.

La pandèmia no els atura

A banda de totes aquestes accions, durant aquests dies de confinament, els comerciants de l'UBET han dut a terme tres cicles de webinars, un tipus de formació oberta a tot el teixit empresarial en la qual han tractat temes relacionats amb la digitalització. "Ara més que mai, hem de ser a l'esfera digital", explica Espinal. Així, han treballat com destacar la seva marca a l'entorn virtual, han perfeccionat l'ús de diferents aplicacions i també han après a gestionar emocions en temps de crisi.

Els sorteigs online ha estat un dels altres atractius que han promocionat aquests dies. Per tal d'animar als veïns i veïnes del municipi, l'ens ha decidit crear un spot que ha causat molt d'impacte. En la gravació es compara com està actualment el poble de l'Escala, buida i freda, i com era abans de la pandèmia, amb bullici de gent i tots els comerços oberts. "L'objectiu és aixecat els ànims, i mostrar com volem tornar a ser quan acabi tot això", diu Espinal.