El País de Demà aposta per la reindustrialització i la innovació a les comarques gironines.

L'associació El País de Demà va celebrar un debat virtual el 30 d'abril on els tres ponents van coincidir que per sortir de l'impacte econòmic i social produit per l'impacte de la crisi sanitària de la Covid-19 s'ha de reindustrialitzar les comarques gironines i incrementar la innovació dels sectors productius. Així hi van coincidir Joan Vila, empresari, CEO de LCPaper i col.laborador del Diari de Girona; Pere Padrosa, empresari del sector del transport i de la federació mundial de transportistes; i Isabel Yglesias, advocada i secretaria general de la patronal europea de la neteja i la desinfecció.

Joan Vila va sostenir que "la recuperació industrial de Catalunya la marca la segona franja de comarques prelitorals de Catalunya on la tasa d'industrialització és més alta. Una bona formació professional, una recerca i innovació realment eficients i un bon clima laboral de col·laboració público-privat és la clau de l'èxit, i aquest model el té la Garrotxa".

Per la seva part Pere Padrosa va assenyalar la proximitat i alhora la diferència de models entre la Garrotxa i l'Empordà per passar a assenyalar que "és evident que el turisme i el sector serveis ha fet un paper motor de la nostra economia. No cal renunciar a tot el que de positiu ha tingut. La revès, convé un pla per sostenir el sector turístic però també per tornar a les tasses d'industrialització perquè no volem que mai més el món quedi parat perquè bens bàsics no els tenim a l'abast. Les plataformes locals de venta de productes alimentaris o de consum ens han donat una lliçó d'agilitat i una lliçó a Amazon. És indispensable per altra banda una administració més àgil que es basi en la confiança en els ciutadans i no en la burocràcia etrena, millor la declaració autoresponsable per tenir una ajuda en aquest moments que tota la burocràcies pels ajuts". L'advocada Isabel Yglesias va assenyalar "formo part de la generació que les feines havien de ser tot menys el que està directament vinculat amb la indústria i el comerç en el sentit dur de les paraules. S'han anat creant feines al voltant , que segurament són necessàries i algunes indispensables, però ens hem despistat com a societat del que és realment la base indispensable. Aquesta crisi ens farà reordenar les prioritats també en el camp productiu. I hem de començar a pensar que la digitalització ha arribat per quedar-se. No escolto ningú a dir que avui la Comunitat de Madrid està fent una formació on-line en formació professional que és exemplar. Potser que anem al gra i mirem les millors pràctiques i ens les apliquem. Vinguin d'on vinguin".

Els tres ponents van fer un repàs també a la nova situació creada per la Covid-19 assenyalant que l'antic concepte de centre i perifèria ha quedat devaluat i que segurament les comarques gironines és un bon lloc per captar talent, innovar i produir i que les grans ciutats perdran part de la seva atracció dels últims decenis. Els tres van assenyalar com la innovació s'ha debuscar en els centres realment eficients i que el món productiu els va a buscar a on sigui més enllà de les estructures clàssiques universitàries. Isabel Yglesias va informar que a data d'avui el 50% de les ajudes per la reconstrucció dels fons europeus els ha presentat Alemanya: "aquí no ens podem queixar de cap greuge. Ells han estat més ràpids i eficients, no només financien part de la recuperació, que ho han de fer perquè en això es base el projecte ueuropeu, sinó que ells mateixos ja han presentat projectes per beneficiar-se dels ajuts. prenem-ne nota i demanem als nostre governants que vagin al gra". Els tres ponents van coincidir que convé agilitzar l'administració i que haurà de reprioritzar les seves prestacions, precindint d'algunes supèrfules i incrementant el seu paper en camps de tracció de recuperació econòmica.

El debat va ser presentat per l'advocat Oriol Puig Bordas i moderat pel també advocat, exdiputat i professor de relacions internacionals de la Universitat Ramon Llull, Jordi Xuclà.

Tots els ponents i participants varen coincidir en les potencialitats i actius que hi ha a les comarques gironines però que cal adoptar les mesures necessàries per tal que la recuperació de l'impacte que la crisi de la Covid-19 està tenint en la nostra economia. Van mostrar la disponibilitat de continuar treballant en xarxa per agregar coneixement i talent a través de les sessions que està desenvolupant telemàticament El País de Demà.

El País de Demà, també conegut com el grup de Poblet, és un projecte que pretén generar una proposta de futur per a Catalunya, inclosos els diferents territoris que la componen. Una proposta que considera el llarg termini i que analitza els problemes i solucions de manera global. Es pot veure aquest debat sencer en el canal de youtube de El País de Demà.