Agricultura comprarà producte fresc a petits productors destinat al Banc d'Aliments

El Govern està preparant una compra de productes frescos a petits productors amb dificultats d'accés a les cadenes de distribució i comercialització per valor de 4 milions d'euros. La compra d'aquests productes peribles anirà adreçada al Banc d'Aliments, atesa la creixent demanda d'aquestes setmanes arran de la crisi social i econòmica provocada pel coronavirus. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha remarcat aquest divendres al Parlament que, un cop garantit el proveïment d'aliments, una de les prioritats de la conselleria ha estat des del primer moment ajudar els sectors "més vulnerables" en el context de l'emergència sanitària per la covid-19.

D'altra banda, el Departament d'Agricultura lliurarà també a la fundació Banc d'Aliments 174.000 litres de llet i prop de 16.000 quilos de poma del Programa de fruita i hortalisses i de llet a les escoles del curs 2019-2020 que no han pogut ser distribuïts per la suspensió de l'activitat escolar. Tots aquests productes es destinaran a persones en situació de vulnerabilitat mitjançant la xarxa d'entitats d'iniciativa social abastides pel Banc d'Aliments.

En les últimes setmanes també han sorgit iniciatives privades en suport del sector. Empreses com ara la cadena de supermercats Caprabo han facilitat que productors de proximitat puguin vendre els seus productes a través de les seves botigues, gràcies a un acord amb el Departament d'Agricultura i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

D'altra banda, moltes altres empreses, hotels, restaurants o serveis de menjadors escolars han enviat excedents alimentaris provocats per les mesures de confinament a entitats dels tercer sector social. En aquest sentit, cal recordar que el Parlament va aprovar el març passat la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris a Catalunya.

"Estem treballant des del primer dia per ajudar els sectors agroalimentaris més afectats per la covid-19"

En resposta a una pregunta al Parlament a la sessió de control al Govern, Jordà ha assegurat que des d'Agricultura s'ha fet "una feina ingent i exhaustiva a tots nivells, des del minut zero, per fer front a l'immediat". L'objectiu ha estat "evitar que es produís un trencament al llarg de la cadena alimentària" i "garantir l'abastiment d'aliments de primera necessitat als lineals dels establiments del país", ha assenyalat. En aquest sentit, Jordà ha explicat que "s'han identificat sectors com a més vulnerables i que estan patint i molt".

La consellera ha mencionat l'oví i el cabrum, el sector de la planta i flor ornamental, el vitivinícola i el pesquer. Jordà ha assegurat que des del departament segueixen treballant al costat d'aquests i de la resta de sectors però també ha exigit l'actuació de la UE i del Ministeri d'Agricultura. Així, Jordà ha tornat a traslladar l'agraïment a un sector "imprescindible i essencial" com és l'agroalimentari per la tasca que fa i, encara més, en situacions complicades com l'actual. La consellera ha defensat que aquesta crisi ha de servir "perquè la ciutadania del país conegui i faci confiança als productors catalans, únics i irrepetibles en la provisió d'aliments bons, segurs i de qualitat".

La consellera ha acabat la seva intervenció reclamant el consum responsable a la ciutadania. Jordà ha fet una crida a optar per la compra socialment responsable "ara més que mai, cal prioritzar el comerç local i el producte de proximitat" perquè "és la millor manera de fer costat al sector primari".