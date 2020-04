El govern espanyol facilitarà 14.000 MEUR de liquiditat a les comunitats autònomes a través del model de finançament i del Fons de Liquiditat Autonòmica, entre altres. Així ho ha traslladat Pedro Sánchez als presidents autonòmics durant la conferència d'aquest diumenge. El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha apuntat que aquesta xifra és un agregat de diferents contribucions, amb un avançament d'alguns ingressos del finançament autonòmic, però també amb mecanismes extraordinaris de liquiditat. "Però hi ha una aportació extra, i extraordinari és l'avançament quan les comunitats estan plantejant problemes de liquiditat per pagar despeses i nòmines", ha argumentat Ábalos.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que els 14.000 MEUR per a les autonomies que ha anunciat Pedro Sánchez, en el marc de la reunió amb presidents autonòmics no són diners extra sinó que ja estaven previstos pel model de finançament. En roda de premsa, Torra ha defensat que l'Estat ha de pagar la crisi pel coronavirus i no els treballadors, ni els autònoms ni els emprenedors. En aquest context, ha reclamat que l'Estat faci "transferències directes" extraordinàries perquè, segons ha remarcat, "la factura del coronavirus no pot suposar un increment del deute de les comunitats autònomes".

Segons Torra, el que ha fet aquest diumenge el govern espanyol és mantenir les bestretes que estableix el sistema de finançament per a les autonomies i això, ha remarcat, no és el que vol el Govern. "Demanem una liquiditat extraordinària i no la que ja estava prevista", ha insistit.

Torra ha lamentat que el govern de Pedro Sánchez encara no hagi posat en marxa la gran majoria de les mesures econòmiques que calia aplicar com més aviat millor. I ha afegit que aquest retard "perjudicarà la sortida de la greu crisi econòmica".

El president català ha recordat que entre les mesures que el Govern va demanar a l'executiu espanyol hi ha un pla per a treballadors, empreses i autònoms, establir una renda de ciutadania, augmentar la liquiditat d'empreses, suspendre pagament d'impostos i el pagament de la quota d'autònoms i una moratòria de crèdits i hipoteques, entre d'altres.