Roses intensifica la seva promoció turística en el mercat estatal

L'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Roses ha intensificat durant les darreres setmanes la promoció turística de la població dirigida al mercat estatal. Segons informa l'Ajuntament, "la situació produïda per la pandèmia de la Covid-19 i les importants afectacions que aquesta tindrà en l'àmbit turístic, amb una més que previsible davallada del turisme estranger, ha motivat que Roses augmenti la seva projecció en el mercat intern estatal".

Tot i l'aturada actual de l'activitat turística i la incertesa de la seva evolució, Turisme de Roses no s'atura i aposta per la promoció de la destinació entre el mercat estatal que, segons tots els indicis, serà el principal emissor de visitants aquest estiu. Pensant en atreure i incentivar aquest visitant intern i de proximitat, l'Àrea de Turisme ha intensificat des de l'inici de la crisi sanitària, campanyes comunicatives dirigides a mitjans especialitats del sector, on setmanalment es va desgranant el ventall d'atractius i propostes que la població pot oferir aquest estiu.

Segons el consistori, "les campanyes, desenvolupades per una agència de comunicació especialitzada en promoció turística, ja han començat a donar els seus fruits aconseguint una important presència en diferents mitjans i blogs turístics. Turismo en la Red, Los Viajeros, Ok!, Miradas Viajeras, Vinetur, Inout Viajes€ són només alguns dels mitjans que, a tall d'exemple, s'han fet ressò al llarg d'aquesta setmana a través d'articles a les seves publicacions o edicions digitals, del paisatge i producció vinícola de Roses, atractiu en el qual s'ha centrat la darrera campanya impulsada".

Al llarg de les properes setmanes, les diferents accions comunicatives aniran desgranant les múltiples opcions i atractius que ofereix Roses: camins de ronda, 3 parcs naturals, gastronomia i enologia, patrimoni cultural, turisme nàutic, una àmplia xarxa de serveis i establiments turístics, entre altres.

"L'objectiu és mantenir la presència continuada de Roses en aquests aparadors turístics perquè els visitants potencials visualitzin tots els avantatges que la població els pot oferir durant les seves properes vacances: destinació de proximitat, a poques hores de distància dels seus llocs de residència que permet arribar-hi en vehicle particular, i que ofereix multitud d'opcions i atractius per gaudir d'unes vacances disfrutant de l'entorn natural, patrimoni cultural, gastronomia, enologia, esports...", afegeix l'Ajuntament en el seu comunicat.