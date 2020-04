PimeComerç fa campanya per fomentar el consum en el comerç de proximitat

PimeComerç ha engegat una campanya denominada 'Tu ets el comerç' amb l'objectiu de fomentar entre els consumidors la compra en el comerç de proximitat a causa de "els moments molt crítics" que està passant el sector a causa de la pandèmia de coronavirus.

En un comunicat aquest divendres, la patronal ha explicat que vol valorar i dignificar la tasca que estan realitzant tots els comerciants que obren els seus establiments en aquests moments "tan difícils" perquè no faltin productes de necessitat bàsica durant la pandèmia de coronavirus.

La campanya també cerca posar en valor la importància del model del comerç de proximitat -del que depenen més de 300.000 treballadors- una vegada que passi la crisi sanitària del coronavirus per "recuperar-ho de la greu situació en què es troba".

La iniciativa s'ha engegat aquest mateix divendres a través de les xarxes socials mitjançant 'bàners' promocionals i un vídeo explicatiu amb imatges gravades per diferents comerciants que interpel·len a l'espectador.

En el vídeo, els comerciants es dirigeixen al consumidor amb frases com les següents: "Jo segueixo obrint perquè no et falta de res" i "Aixecarem les persianes i estarem amb tu de nou".