La pagesia reclama posar en valor la feina dels productors locals en temps com ara

El moment actual que estem vivint, amb la crisi provocada pel coronavirus, ha obert una profunda reflexió en el sector de la pagesia de la comarca, sobretot entre les empreses que gestionen els seus productes al territori.

El responsable de l'empresa Llach Costa, de Sant Pere Pescador, David Llach, expressa com exemple la radiografia actual de la situació: «Es diu que el subministrament d'aliments està garantit, però molts productes venen d'altres països i, als agricultors d'aquí, no ens ajuden en res i els preus estan igual o, fins i tot, pitjor que fa vint anys», manifesta Llach, que reclama un control més gran, aquí, de tots els productes forans. «Aquí, cada cop ens hi posen més traves i, a l'hora de vendre'ls, això no es valora per res», sosté.

Pel que fa a la feina diària al camp, Llach assegura que «podem seguir fent les feines que toquen prenent les mesures adequades amb mascareta i guants; en canvi, per poder vendre els nostres productes, sí que tenim problemes, ja que no podem anar a fer mercats perquè la clientela és, majoritàriament, de la tercera edat i no poden sortir i el que servíem a la restauració tampoc té, ara, cap sortida». Tot plegat, els ha generat la necessitat de guardar, tant la fruita com la carn, en cambres, «per si la situació es normalitza més endavant», diu el responsable de l'empresa basada en diverses generacions.

Un altre problema que hi veu l'empresa santperenca és que, «per poder tenir liquiditat per pagar els treballadors i les despeses de l'empresa, ens hem d'acollir als crèdits ICO, que ara han sortit per poder aguantar el cop», segons paraules de Llach.

Les prestacions que atorguen les administracions per pal·liar els daltabaixos dels negocis com aquest no deixen realment satisfet el responsable de l'empresa de Sant Pere. «Encara hem de continuar pagant els autònoms, la Seguretat Social i el llum sense haver-hi cap moratòria. I, pel que fa als crèdits ICO, has de presentar un munt de papers i justificar perquè demanes els diners i, encara, no és segur que t'aprovin el crèdit i que, al final, te'l concedeixin».

Cal liquiditat

Aquestes mesures poden condicionar l'activitat empresarial –d'aquesta i de moltes d'altres–, segons detalla David Llach. «Si no tenim liquiditat per poder assumir totes les despeses, no podem pagar el gasoil, adobs, productes ni tot el que he esmentat abans i haurem de plegar definitivament, ja que fa molt de temps que el món de l'agricultura està a la corda fluixa», assegura Llach.

Fruites Llach Costa és una empresa familiar dedicada a la pagesia durant moltes generacions. Des de fa, aproximadament, uns quaranta anys d'activitat agrícola, cultiven i comercialitzen fruita dolça, bàsicament poma, préssec i nectarina. El sistema de comercialització utilitzat fins ara consisteix en la venda dels productes directament als consumidors mitjançant el mercat i la botiga de productes.

La seva finalitat és, bàsicament, «ampliar mercat i, en el mateix moment, donar a conèixer a nous clients l'avantatge de poder accedir als seus productes frescos i de la màxima qualitat amb totes les garanties sanitàries de la manera més còmoda i pràctica».