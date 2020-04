La despesa dels turistes estrangers a Catalunya cau un 3,8% al febrer, fins als 975 MEUR

La despesa de turistes estrangers a Catalunya va caure un 3,8% al febrer en relació amb el mateix mes del 2019, fins als 975 MEUR, segons les dades provisionals de l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La despesa mitjana per turista a Catalunya –on es concentra el 20,7% del total- es va situar en els 1.011 euros per estada, xifra que suposa un increment del 2,7% interanual, mentre que per persona i dia els visitants internacionals van gastar de 188 euros, un 3,1% menys. D'altra banda, els turistes van fer estades de 5,4 dies de mitjana, un 6% més. Pel que fa el nombre de visites, es va situar en els 964.706, és a dir, un 6,4% menys, segons els Moviments Turístics en Fronteres (Frontur).

Les Illes Canàries és on aquest febrer es va concentrar la majoria de la despesa a l'Estat, amb un 30,1%, seguit de Catalunya, amb un 20,7%; i Andalusia i la Comunitat de Madrid, ambdues amb un 13,9%. Quant a l'acumulat dels dos primers mesos de l'any, Catalunya continua per darrera l'arxipèlag canari, amb 1.879 milions d'euros, un 4% menys i el 19% de tot l'Estat.

Al conjunt de l'Estat, la despesa dels turistes internacionals va arribar als 4.714 milions d'euros, xifra que comporta un increment de l'1,2% respecte el febrer de l'any passat. La despesa mitjana va ser de 1.066 euros, un 0,2% més, mentre que la mitjana diària va augmentar un 5,3%, fins als 156 euros. Els principals mercats emissors van ser el Regne Unit, amb el 17,9%, seguit d'Alemanya, amb el 12,3% i conjunt de països nòrdics –Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia- amb un 10,4%.

Pel que fa el nombre de visites, les Illes Canàries va ser el principal destí, amb un 26,5% del total de l'Estat, seguit de Catalunya (21,8%) i Andalusia (14,1%). Un de cada quatre visitants a Catalunya era francès (24,7%), seguit d'un agregat de diversos països europeus, amb un 12,8%.