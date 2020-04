4.500 mecànics gironins afectats per un ERTO, el 70% dels tallers tancats i manca de recanvis als que fan serveis mínims

Són servei essencial per garantir reparacions d'urgència. Però en realitat, tan sols el 30% dels tallers mecànics gironins fan serveis mínims. La resta, que depenen de les avaries dels particulars, porten dies tancats. A la demarcació això ja s'ha traduït en 4.500 mecànics afectats per ERO temporals, segons dades de la patronal gironina CORVE. El seu president, Jordi Solà, reclama ajudes concretes per a un sector amb gran presència d'autònoms i petites empreses, i lamenta que l'estat d'alarma pel coronavirus hagi deixat els tallers "en una situació molt compromesa" i dins la "indefinició jurídica" (perquè no hi ha garanties que s'acceptin els ERTO). A més, en el cas dels que fan urgències, la manca de recanvis ja comença a ser un problema.

Reparacions Panella, situat en una nau del polígon de Riudellots, és un dels pocs tallers mecànics que treballen a porta tancada. Atenen urgències i fan serveis mínims per arreglar els vehicles d'altres serveis essencials. Al taller, per reparar, ara hi tenen dos patrulla dels Mossos d'Esquadra, dues furgonetes de Correus o un cotxe d'Aena (dels que fan servir els treballadors de l'aeroport).

L'empresa té 22 treballadors en plantilla. Però ara, al taller, només hi ha quatre mecànics. Arran de l'estat d'alarma, han hagut de presentar un ERTO perquè la feina els ha baixat en picat. "Només comptant aquests últims quinze dies, el perjudici ja se situa entre el 80 i el 90% de la facturació; i al març encara hem treballat mig mes, però ara no sabem què passarà", explica el propietari, Narcís Panella.

A tot això, el mecànic hi suma haver hagut de pagar la quota d'autònoms i la incertesa de no saber què passarà amb l'IVA, per exemple. Panella també critica que, a tot plegat, s'hi afegirà la impossibilitat de cobrar a 30 dies –"si fos així, podríem tenir una mica de liquiditat", explica.

A més, d'ençà que va començar l'estat d'alarma, la dificultat per trobar recanvis ja es comença a fer evident. "La majoria dels qui els subministren fan serveis mínims, i hi ha cases que han tancat completament; els recanvis no arriben o ho fan amb retard, i això pot suposar que haguem de tenir vehicles de serveis essencials immobilitzats durant dies", lamenta Narcís Panella.

El 70% dels tallers, tancats

L'Associació d'Empresaris de Comerç i Reparació de Vehicles i Embarcacions (CORVE), que agrupa 800 empreses del sector a les comarques gironines, explica que un 70% dels tallers mecànics han tancat pel coronavirus. "Tan sols el 30% estan fent serveis mínims", diu el seu president, Jordi Solà, en una entrevista a l'ACN.

La patronal explica que la gran majoria d'associats són autònoms, que han muntat empreses amb una mitjana de cinc treballadors. "I no queda massa clar de quina manera ens podrem beneficiar de les ajudes que ha definit el govern espanyol; ens trobem en una situació molt compromesa", crítica el president de CORVE.

"Per una banda, tots els autònoms societaris pràcticament no tenen dret a cap ajuda i són els que a dia d'avui estan fent els serveis mínims", diu Solà. "I per altra banda, les empreses que s'han vist obligades a fer un ERTO es troben en la inseguretat jurídica, perquè encara no saben si els l'aprovaran o no; a més, se'ns ha mig dit que es revisaran i inspeccionaran tots, amb la possibilitat que s'acabin tombant", hi afegeix el president de CORVE.

Fins divendres passat, la patronal tenia comptabilitzat que el 70% de les empreses s'havien acollit a un ERTO (la majoria d'elles, vuit de cada deu, per motius de força major). Això, amb independència de si feien o no serveis mínims, perquè en aquest darrer cas també s'han reduït plantilles.

Jordi Solà explica que les empreses que no havien presentat expedients eren o bé aquelles que es dedicaven a reparar camions i vehicles industrials, o bé aquelles del camp de la nàutica (perquè tenien feina revisant les embarcacions que hivernaven). "Però a partir de dilluns, aquesta situació ha canviat i també han hagut de tancar; i en aquest cas, no tenim clar que es puguin presentar ERTO sinó que cal aplicar la mesura dels quinze dies recuperables", diu el president de CORVE.

4.500 mecànics afectats

Segons les dades de la patronal, a les comarques gironines hi ha 4.500 mecànics afectats per un ERTO (dels 6.500 llocs de treball que suma el sector). Jordi Solà confia que, un cop s'aixequi el confinament, mica en mica els tallers recuperin l'activitat amb les reparacions de particulars que hagin quedat pendents o bé avaries que vagin apareixent.

"Pot ser que moltes empreses ho passin molt malament", admet el president, però sobretot, en el cas d'aquelles que es dediquen a la compravenda de vehicles nous i d'ocasió, perquè "tindran estoc acumulat" i no li podran donar sortida.

Per revertir els efectes de la crisi de la covid-19, des de la patronal CORVE reclamen una línia d'ajudes "molt més concretes i eficaces" per al sector. "Perquè moltes de les mesures que està implementant el govern, com els quinze dies recuperables, tenen sentit amb indústries que es dediquin a la producció; en el nostre cas, però, que som un servei de cara al públic, no ens fan cap bé", critica Jordi Solà.

"Reclamem que es puguin aplaçar els pagaments d'IVA i IRPF durant com a mínim, tres mesos", hi afegeix el president de CORVE. "I sobretot, que les mesures que anunciï el govern espanyol, siguin clares i concretes i ens donin seguretat jurídica; perquè en el cas dels ERTO, per exemple, depenem de la interpretació que se'n faci", conclou.