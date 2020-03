El preu de l'habitatge caurà un 10% a l'Estat per la crisi del covid-19, alerta una associació del sector

El preu de l'habitatge caurà un 10% a l'Estat per la crisi del coronavirus, alerta l'Associació Espanyola de Personal Shopper Immobiliari (AEPSI). En un comunicat, l'organització preveu que la davallada del preu mitjà sigui inferior a les grans ciutats com Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Màlaga, València o Palma de Mallorca on calculen descensos d'entre el 5 i el 7%. Per l'AEPSI, una de les "grans amenaces" en el mercat és l'impagament de les rendes per part dels llogaters tant d'habitatges com de locals comercials, una possibilitat que preocupa els propietaris amb poc marge de maniobra. L'organització assegura que "la solució passa per la negociació privada entre arrendadors i arrendataris per evitar un bloqueig immobiliari i judicial".

Segons les dades de l'organització, el 90% de l'oferta de lloguer a Espanya pertany als propietaris particulars, mentre que el 10% restant es reparteix entre administracions, fons d'inversions i grans tenidors.

En el context de la pandèmia i l'aturada de l'activitat econòmica, el mercat immobiliari ha passat a estar dominat pels compradors amb liquiditat. Segons l'organització, el comprador estatal seguirà sent protagonista mentre que els inversors estrangers busquen bones oportunitats d'inversió.

A curt termini, i en el cas que la crisi sanitària s'acabi al maig, el mercat immobiliari tornaria a la normalitat durant el mes de juny registrant una "reactivació dràstica de les operacions". En el pitjor dels escenaris, el sector quedaria "llastrat fins a mitjans del tercer trimestre", avisen.

En president de l'AEPSI, Iñaki Unsain, assegura que "la variació del preu de l'habitatge depèn principalment de l'evolució de l'ocupació, del PIB i dels tipus d'interès". Per aquest motiu, "quan les variables es mouen a la baixa el preu de l'habitatge cau". "Com més s'allargui la paràlisi de l'economia més gran serà la caiguda del preu", afegeix.

L'AEPSI és la principal organització estatal que representa el col·lectiu d'assistent personal de compres en el mercat immobiliari.