Desenes d'estacions de servei faran fallida pel retard en la fixació de serveis mínims, segons el sector

Ja han passat més de dues setmanes des que el Govern decretés l'estat d'alarma i les conseqüències per a les estacions de servei espanyoles estan sent nefastes. Afortunadament, el confinament imposat per l'Executiu està fent efecte i, tal com ha reconegut públicament el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, la mobilitat al nostre país ha caigut un 89% en relació a les dades habituals per a l'època de l'any.

No obstant això, les estacions de servei son considerades un servei essencial i, com a tals, estan obligades a seguir obertes. És lògic que així sigui, perquè només les estacions de servei ateses tenen serveis que poden utilitzar els transportistes i que el personal desinfecta periòdicament tot i la falta de mitjans.

No obstant això, el sector al·lega que, amb l'anteriorment esmentat descens dels desplaçaments, "no té cap sentit continuar mantenint el 100% de l'oferta de subministrament de carburant quan la mobilitat és de només un 10% de l'habitual i que més de 11.000 punts de venda estiguin obligats a continuar oberts tots els dies."

Per això, l'Associació d'Estacions de Servei de Girona ha sol·licitat en reiterades ocasions, en públic i en privat, a l'Administració l'establiment d'uns serveis mínims que garanteixin l'adequat proveïment de carburant dels serveis essencials (transport sanitari, vehicles de transport de mercaderies, de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, etc.), al mateix temps que permetin a les estacions de servei que així ho desitgin tancar temporalment els seus negocis fins que Espanya recuperi la normalitat que ara ha perdut a causa de la propagació del coronavirus.

El Consell de Ministres extraordinari celebrat ahir, 29 de març, va perdre una oportunitat d'or per a fixar aquests serveis mínims en les activitats de distribució de carburant al detall. "Cada dia que passa sense adaptar l'oferta de combustibles d'automoció a una demanda cada vegada més reduïda, posa en risc de manera incomprensible i irresponsable centenars de llocs de treball i fa perillar la viabilitat de centenars de pimes del sector", diuen.

No obstant això, fins al moment les seves demandes no han sigut escoltades per l'Administració, amb les terribles conseqüències que aquesta actitud està tenint sobre els negocis, la immensa majoria d'ells pimes que ja s'estan trobant en dificultats a l'hora d'abonar les nòmines dels seus empleats corresponents al mes de març i a les que previsiblement els resultarà inviable pagar les mensualitats del mes d'abril.

A aquests profunds problemes s'uneixen les mesures en l'àmbit laboral anunciades divendres passat pel Govern de la nació. Tal com va explicar CEOE en un comunicat, les decisions aprovades en Consell de Ministres el 27 de març impediran posar les bases de la necessària recuperació econòmica i portaran en última instància a un major nivell de desocupació.

Per això, el sector diu que "avui és més important que mai, l'establiment d'uns serveis mínims que ajudarien a preservar centenars de llocs de treball a la nostre província, evitarien l'exposició al COVID-19 de milers d'empleats d'estacions de servei de tot l'estat. Moltes estacions de servei desitgen tancar temporalment per a evitar haver de tancar la persiana definitivament i així contribuirien a preservar el teixit industrial del nostre país i una xarxa d'estacions de servei modèlica que serveix com a element de cohesió territorial."