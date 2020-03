L'Estat amplia les mesures per facilitar el transport de mercaderies per carretera

L'Estat amplia les mesures per facilitar el transport de mercaderies

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha decidit flexibilitzar els temps de conducció i descans dels transportistes i la possibilitat que facin el descans setmanal en el vehicle mentre duri l'actual estat d'alarma.

A través d'una resolució de la Direcció General de Transport Terrestre que es va publicar divendres al BOE, la normativa s'adapta a les directrius que ha establert al respecte la Unió Europea. Fins al 12 d'abril s'allarga fins a les 10 hores el període de conducció diari –fins ara, per norma general, no es podia superar les 9 hores-, però no es podrà fer més de dues vegades a la setmana. A més els descansos setmanals poden ser d'almenys 24 hores, sense necessitat de compensar.