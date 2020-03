Prop del 70% de les empreses instal·ladores ha perdut quasi tota l'activitat des de l'aplicació de l'estat d'alarma

El 69,7% de les empreses instal·ladores ha perdut gairebé tota l'activitat –més d'un 75%- des de l'aplicació de l'estat d'alarma el passat 14 de març, mentre que per al 19% el descens ha estat significatiu, segons una enquesta de la Federació De Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (Fegicat) feta a 1.061 empreses adherides a l'entitat. Per contra, només un 7% assegura que l'estat d'alarma ha afectat poc a la seva activitat i en el 4,3% la incidència ha estat nul·la. El president de Fegicat, Jaume Alcaide, avisa, però, que es troben amb un "problema crític" com és la manca d'Equips de Protecció Individual (EPI), que obliga els operaris a treballar "sense les mesures bàsiques de protecció".

Des de principis de la setmana passada, els instal·ladors estan autoritzats a reparar avaries urgents que afectin a subministraments bàsics com l'aigua, la llum, el gas, la calefacció o les telecomunicacions. Ha estat el cas del 28,8% dels enquestats, que en els darrers dies ha hagut de fer alguna actuació d'emergència, mentre que el 36,6% no n'ha hagut de fer cap i el 34,6% pràcticament cap.

El fet que els establiments no estiguin oberts al públic en general obliga moltes companyies a tenir operaris sense activitat. De les empreses enquestades, la meitat (51,7%) tenen més del 75% amb la plantilla aturada sense activitat i l'11,8% en té entre el 50% i el 75%. Per contra, el 6,2% assenyala que té entre el 25% i el 50% de la plantilla aturada i un 30,2% diuen que té pocs operaris inactius.

Segons explica el president de Fegicat, Jaume Alcaide, a l'ACN, els Equips de Protecció Individual estan exhaurits des de fa tres setmanes i les empreses distribuïdores els han comunicat que no saben quan els en podran subministrar. Mentrestant, comenta, els operaris es troben en casos com haver d'entrar en domicilis de gent infectada o que els mateixos treballadors puguin ser transmissors del coronavirus sense saber-ho.

Alcaide afegeix que l'evolució de la crisi del coronavirus els està portant a "situacions límit" perquè el descens del 75% de l'activitat entre el 70% dels associats es pot accentuar fins el 90% davant la paralització, per exemple, d'obres de rehabilitació, el què provocaria el "desastre econòmic" entre un col·lectiu en què vuit de cada deu adherits a Fegicat són autònoms.