Girona experimenta el creixement més gran dels preus de lloguer a Catalunya

Les rendes de l'habitatge a Catalunya s'han incrementat un 4,4% el 2019, fins a situar-se en 14,2 euros per metre quadrat, segons l'informe d'evolució del preu de lloguer elaborat per Idealista. El preu a Barcelona ha continuat amb la tendència de moderació, amb un augment de l'1,9%, fins a 16,5 euros per metre quadrat, el preu més elevat de l'Estat. A la demarcació de Barcelona, els preus han crescut un 2,4% en els últims dotze mesos, fins a 14,9 euros per metre quadrat. Per demarcacions, Girona ha experimentat el creixement més gran dels preus de lloguer a Catalunya. Les rendes s'han incrementat un 13,5%, fins als nou euros per metre quadrat, mentre que a Tarragona el preu del lloguer ha crescut un 9,4%, fins a 7,3 euros.

A Lleida s'ha produït una "anomalia estadística" provocada per l'augment del volum dels habitatges de temporada a l'àrea de Baqueira, que ha generat un increment del 62,7% i al qual l'equip d'Idealista no ha atorgat "valor estadístic". Els preus a la ciutat de Lleida han pujat un 7,7%; a Tarragona, un 8,4%, i a Girona, un 11,5%.

A Barcelona, l'increment dels preus de lloguer ha estat de l'1,9%. Els preus més elevats de la ciutat s'han registrat al districte de Ciutat Vella, amb un valor de 19 euros per metre quadrat; Eixample, amb 17 euros, i Sarrià Sant Gervasi, amb 16,9 euros. El districte de Nou Barris és el més econòmic de la ciutat, amb 12,7 euros per metre quadrat mensuals; seguit d'Horta Guinardó, 13,3 euros, i Sant Andreu, 13,3 euros.

En relació amb l'any passat, el preu de lloguer ha caigut en el districte de Sant Martí, amb un descens del 2,8%, i a Sants-Montjuïc i Gràcia, amb una caiguda del 0,4% i del 0,2%, respectivament. En el sentit contrari, Sant Andreu, Ciutat Vella i Eixample han estat els districtes amb un major creixement, del 3,7% i 3%, respectivament.

Entre els municipis barcelonesos, Rubí és el que ha experimentat un major creixement, amb un increment del 15,9%, mentre que a Sant Feliu de Llobregat les rendes han caigut un 5,4%.

"Esperàvem que 2019 fos un any de normalització dels preus del lloguer, fins i tot de caigudes, però el decret llei en matèria de lloguer que va ser aprovat definitivament durant la primavera li va donar la volta a la tendència, amb tensions a l'alça dels preus", ha assegurat el cap d'estudis d'Idealista, Fernando Encinar, a través d'un comunicat.

"El que hem viscut el 2019 hauria de posar-nos en alerta contra les noves iniciatives legislatives que penalitzin el mercat de lloguer. Totes les mesures coercitives que es prenguin, com intentar controlar artificialment els preus, poden tenir justament l'efecte invers al desitjat", ha afegit.

A escala estatal, el preu del lloguer ha augmentat un 4,8% el 2019, amb un preu per metre quadrat mitjà de 10,9 euros mensuals. Madrid ha experimentat un creixement anual del 4,4%, fins a 16,1 euros per metre quadrat, la segona ciutat més cara de l'Estat després de Barcelona.